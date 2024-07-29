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Эксперт рассказал об очереди на вступление в БРИКС - 29.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/briks-850495295.html
Эксперт рассказал об очереди на вступление в БРИКС
Эксперт рассказал об очереди на вступление в БРИКС - 29.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об очереди на вступление в БРИКС
Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T06:14+0300
2024-07-29T06:15+0300
экономика
брикс
очередь
вступление
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Вступление новых членов придало объединению импульс. Чего греха таить, после первого десятилетия своего существования БРИКС начал терять динамику, вышел, что называется, на плато. В его рамках стало мало новых инициатив, мало сдвигов, имели место и определенные внутренние противоречия",- сказал он. "Новая геополитическая ситуация, начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить",- добавил собеседник агентства. Очередь в альянс, по его словам, насчитывает уже около 30 государств. "Являясь сейчас выразителем интересов глобального большинства, БРИКС теперь должен начать превращаться в площадку для создания новой глобальной политико-экономической системы",- подчеркнул Толорая. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 июля в 10.00 мск.
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брикс, очередь, вступление
Экономика, БРИКС, очередь, вступление
06:14 29.07.2024 (обновлено: 06:15 29.07.2024)
 
Эксперт рассказал об очереди на вступление в БРИКС

Эксперт Толорая: очередь желающих вступить в БРИКС достигла уже 30 стран

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
"Вступление новых членов придало объединению импульс. Чего греха таить, после первого десятилетия своего существования БРИКС начал терять динамику, вышел, что называется, на плато. В его рамках стало мало новых инициатив, мало сдвигов, имели место и определенные внутренние противоречия",- сказал он.
"Новая геополитическая ситуация, начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить",- добавил собеседник агентства.
Очередь в альянс, по его словам, насчитывает уже около 30 государств.
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"Являясь сейчас выразителем интересов глобального большинства, БРИКС теперь должен начать превращаться в площадку для создания новой глобальной политико-экономической системы",- подчеркнул Толорая.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 июля в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБРИКСочередьвступление
 
 
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