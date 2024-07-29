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"Идет со скрипом". БРИКС дали совет по единой валюте - 29.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/briks-850496801.html
"Идет со скрипом". БРИКС дали совет по единой валюте
"Идет со скрипом". БРИКС дали совет по единой валюте - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Идет со скрипом". БРИКС дали совет по единой валюте
БРИКС следует перейти на нейтральную валюту или ЦФА, создание собственной платежной системы "идет со скрипом". Такое мнение выразил в интервью РИА Новости... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T09:03+0300
2024-07-29T09:03+0300
экономика
брикс
единая валюта брикс
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. БРИКС следует перейти на нейтральную валюту или ЦФА, создание собственной платежной системы "идет со скрипом". Такое мнение выразил в интервью РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, но в разной степени заинтересованности в этом. Понимаете ли, дело в том, что все финансисты мира учились по американским учебникам, поэтому все они свято верят, что долларовая система – есть самое лучшее, что было изобретено человечеством", - сказал эксперт.По его словам, процесс создения собственных платежны инструментов БРИКС идет "с таким скрипом", что наиболее логичным путем будет переход на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты. Однако это не так легко, подчеркнул он.Собеседник РИА Новости добавил, что "сдвиг в сознании тех, кто свято верит в непоколебимость доллара, все-таки происходит". По словам Толораи, все больше стран отходят от господства США, но этот процесс не быстрый.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 по московскому времени.
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брикс, единая валюта брикс, доллар, дедолларизация
Экономика, БРИКС, единая валюта БРИКС, доллар, дедолларизация
09:03 29.07.2024
 
"Идет со скрипом". БРИКС дали совет по единой валюте

Толорая: БРИКС надо искать нейтральную валюту или переходить на цифровые валюты

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. БРИКС следует перейти на нейтральную валюту или ЦФА, создание собственной платежной системы "идет со скрипом". Такое мнение выразил в интервью РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
"Все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, но в разной степени заинтересованности в этом. Понимаете ли, дело в том, что все финансисты мира учились по американским учебникам, поэтому все они свято верят, что долларовая система – есть самое лучшее, что было изобретено человечеством", - сказал эксперт.
По его словам, процесс создения собственных платежны инструментов БРИКС идет "с таким скрипом", что наиболее логичным путем будет переход на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты. Однако это не так легко, подчеркнул он.
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Собеседник РИА Новости добавил, что "сдвиг в сознании тех, кто свято верит в непоколебимость доллара, все-таки происходит". По словам Толораи, все больше стран отходят от господства США, но этот процесс не быстрый.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 по московскому времени.
 
ЭкономикаБРИКСединая валюта БРИКСдоллардедолларизация
 
 
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