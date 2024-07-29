Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/britaniya-850505636.html
Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров
Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров - 29.07.2024, ПРАЙМ
Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров
Великобритания впервые выбыла из списка десяти ведущих промышленных стран, уступив место России и ряду других государств, сообщила в понедельник газета Times со | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T13:25+0300
2024-07-29T13:25+0300
экономика
россия
великобритания
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Великобритания впервые выбыла из списка десяти ведущих промышленных стран, уступив место России и ряду других государств, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей. "Великобритания впервые покинула список 10 ведущих стран - промышленных производителей в мире на фоне "перекройки контуров" глобальной экономики… Великобритания опустилась ниже Мексики и России", - говорится в статье. В ней приводятся последние данные - за 2022 год, согласно которым Британия опустилась на 12-е место среди крупнейших промышленных экономик, что на четыре позиции ниже по сравнению с предыдущим годом. В то же время Россия наоборот поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства, пишет газета. Первое место в списке занял Китай. За ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония. На этом фоне в Make UK призвали к выработке "долгосрочной промышленной стратегии" для поддержки производственного сектора экономики, говорится в статье.
https://1prime.ru/20240729/tekhnopark-850499694.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, промышленность
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Промышленность
13:25 29.07.2024
 
Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров

Times: Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Великобритания впервые выбыла из списка десяти ведущих промышленных стран, уступив место России и ряду других государств, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей.
"Великобритания впервые покинула список 10 ведущих стран - промышленных производителей в мире на фоне "перекройки контуров" глобальной экономики… Великобритания опустилась ниже Мексики и России", - говорится в статье.
В ней приводятся последние данные - за 2022 год, согласно которым Британия опустилась на 12-е место среди крупнейших промышленных экономик, что на четыре позиции ниже по сравнению с предыдущим годом. В то же время Россия наоборот поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства, пишет газета.
Первое место в списке занял Китай. За ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.
На этом фоне в Make UK призвали к выработке "долгосрочной промышленной стратегии" для поддержки производственного сектора экономики, говорится в статье.
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Нижегородскую область. День второй - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России
10:51
 
ЭкономикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала