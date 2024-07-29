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Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров

Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров - 29.07.2024, ПРАЙМ

Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров

Великобритания впервые выбыла из списка десяти ведущих промышленных стран, уступив место России и ряду других государств, сообщила в понедельник газета Times со | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T13:25+0300

2024-07-29T13:25+0300

2024-07-29T13:25+0300

экономика

россия

великобритания

промышленность

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Великобритания впервые выбыла из списка десяти ведущих промышленных стран, уступив место России и ряду других государств, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей. "Великобритания впервые покинула список 10 ведущих стран - промышленных производителей в мире на фоне "перекройки контуров" глобальной экономики… Великобритания опустилась ниже Мексики и России", - говорится в статье. В ней приводятся последние данные - за 2022 год, согласно которым Британия опустилась на 12-е место среди крупнейших промышленных экономик, что на четыре позиции ниже по сравнению с предыдущим годом. В то же время Россия наоборот поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства, пишет газета. Первое место в списке занял Китай. За ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония. На этом фоне в Make UK призвали к выработке "долгосрочной промышленной стратегии" для поддержки производственного сектора экономики, говорится в статье.

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россия, великобритания, промышленность