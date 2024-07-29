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Названа сумма ущерба по делу Булгакова
Названа сумма ущерба по делу Булгакова - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названа сумма ущерба по делу Булгакова
В начатом уголовном деле о присвоении либо растрате в особо крупном размере против бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова речь идет | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:03+0300
2024-07-29T16:03+0300
2024-07-29T16:21+0300
происшествия
суд
минобороны рф
хищения
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В начатом уголовном деле о присвоении либо растрате в особо крупном размере против бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова речь идет о поставке девяти миллионов пайковых наборов по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала заседания Мосгорсуда. Московский городской суд в понедельник проводит рассмотрение жалоб защиты на продление ареста фигурантам дела Булгакова – топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). "По завышенной цене были поставлены свыше 9 миллионов наборов, по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей", — огласила судья Людмила Смолкина материалы дела. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", пользуясь служебным положением. Следственный комитет РФ возбудил дело против руководства предприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин осведомлен о расследовании.
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суд, минобороны рф, хищения
Происшествия, суд, Минобороны РФ, хищения
Названа сумма ущерба по делу Булгакова
РИА Новости: ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В начатом уголовном деле о присвоении либо растрате в особо крупном размере против бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова речь идет о поставке девяти миллионов пайковых наборов по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала заседания Мосгорсуда.
Московский городской суд в понедельник проводит рассмотрение жалоб защиты на продление ареста фигурантам дела Булгакова – топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК).
"По завышенной цене были поставлены свыше 9 миллионов наборов, по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей", — огласила судья Людмила Смолкина материалы дела.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", пользуясь служебным положением. Следственный комитет РФ возбудил дело против руководства предприятия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин осведомлен о расследовании.
В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности