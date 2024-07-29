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В МИД отметили сокращение доли доллара в мировых расчетах

В МИД отметили сокращение доли доллара в мировых расчетах - 29.07.2024, ПРАЙМ

В МИД отметили сокращение доли доллара в мировых расчетах

Доля доллара США в мировых расчетах сокращается, в то время как доля юаня растет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T13:16+0300

2024-07-29T13:16+0300

2024-07-29T13:16+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Доля доллара США в мировых расчетах сокращается, в то время как доля юаня растет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Доля американского доллара действительно сокращается. По состоянию на июнь 2024 года на него приходилось 40%, на евро 36%. Это все равно пока еще серьезная доля, но юань, на который приходилось почти 5%, казалось бы? малая доля, но она в два раза скакнула по сравнению с прошлым годом", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации. Также уверенно крепнут расчеты в индийских рупиях, бразильских реалах и других валютах, отметил Панкин. "В АСЕАН очень серьезно идет диалог по использованию национальных валют в торговле между собой, с внешним миром", - указал он. "Конечно, эти цифры, статистика играют нам на руку, но мы не обольщаемся. По-прежнему реально и абсолютно трезво воспринимаем ситуацию, понимаем, что многие страны мирового большинства привязаны к своим западным контрагентам или к тем институтам, в которые они входят и от которых получают ту самую помощь", - добавил замминистра.

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дедолларизация, мид рф, международные расчеты, юань, доллар