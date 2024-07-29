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Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании

Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании - 29.07.2024, ПРАЙМ

Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании

Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T18:31+0300

2024-07-29T18:31+0300

2024-07-29T19:01+0300

экономика

wildberries

russ outdoor

бизнес

домен

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний. В начале текущего месяца WB и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит маркетплейсу, 35% — в собственности у фирмы "Стинн", владеющий "Русс Аутдор", а гендиректор — Роберт Мирзоян, который также выступает в статусе исполнительного директора группы Russ. Позднее стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами WB. На прошлой неделе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.

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wildberries, russ outdoor, бизнес, домен