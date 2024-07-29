https://1prime.ru/20240729/domen-850516483.html
Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании
Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании - 29.07.2024, ПРАЙМ
Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании
Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T18:31+0300
2024-07-29T18:31+0300
2024-07-29T19:01+0300
экономика
wildberries
russ outdoor
бизнес
домен
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ccdbbb0bb9361a57047ddfdd2b92d41.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний. В начале текущего месяца WB и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит маркетплейсу, 35% — в собственности у фирмы "Стинн", владеющий "Русс Аутдор", а гендиректор — Роберт Мирзоян, который также выступает в статусе исполнительного директора группы Russ. Позднее стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами WB. На прошлой неделе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.
https://1prime.ru/20240729/timati-850510793.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c8c56ef13f3b96a716dbf4bb67bc5a4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, russ outdoor, бизнес, домен
Экономика, Wildberries, Russ Outdoor, Бизнес, домен
Домен Wildberries перешел перешел к общей с Russ компании
Домен маркетплейса Wildberries перешел к его совместной с Russ компании РВБ
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний.
В начале текущего месяца WB и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит маркетплейсу, 35% — в собственности у фирмы "Стинн", владеющий "Русс Аутдор", а гендиректор — Роберт Мирзоян, который также выступает в статусе исполнительного директора группы Russ. Позднее стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами WB.
На прошлой неделе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.
Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".
По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.
"Верните жену". Тимати высказался о продаже WB и уходе Бакальчук