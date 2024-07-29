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В России заработала амнистия за дробление бизнеса. Что важно знать

В России заработала амнистия за дробление бизнеса. Что важно знать - 29.07.2024, ПРАЙМ

В России заработала амнистия за дробление бизнеса. Что важно знать

Федеральная налоговая служба начала свою работу по проведению амнистии для бизнеса за дробление с целью применения льготных спецрежимов. Запланированная на 1... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T10:08+0300

2024-07-29T10:08+0300

2024-07-29T10:08+0300

фнс

бизнес

поправка

налоговые спецрежимы

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба начала свою работу по проведению амнистии для бизнеса за дробление с целью применения льготных спецрежимов. Запланированная на 1 января 2025 года процедура начала свою работу на полгода раньше, 12 июля, сообщает РБК.Амнистия для бизнеса за дробление является частью пакета поправок в Налоговый кодекс. В ФНС также объяснили, почему поправка вступила в силу раньше запланированного срока: "По просьбе бизнеса дата вступления закона в силу была скорректирована, что позволит большему числу налогоплательщиков воспользоваться амнистией дробления бизнеса". Амнистия, однако, не распространяется на решения суда, которые были приняты касательно процедур дробления до официального вступления поправки в силу."[В течение чуть менее полугода] налоговые органы могли по своему усмотрению ускорять или замедлять проверки, чтобы лишить того или иного налогоплательщика возможности применить амнистию или же, наоборот, создать благоприятные условия для освобождения от уплаты налоговой задолженности", — рассказал партнер BGP Litigation Павел Кондуков.Суть процедуры по амнистии заключается в следующем: в случае, если предприниматель откажется от дробления своего бизнеса в налоговых периодах 2025 и 2026 годов, может быть прекращена обязанность по уплате налогов и пеней за налоговые периоды с 2022 по 2024 год в рамках статей о непредоставлении налоговой декларации, грубом нарушении правил учета доходов и расходов, а также неуплате или неполной уплате сумм налога (119, 120 и 122 статьи Налогового кодекса, соответственно).ФНС также раскрыла некоторые варианты процесса дробления бизнеса. К ним относятся, например, создание новых юридических лиц при расширении бизнеса, искусственное выделение из единого бизнеса части с последующей ее передачей подконтрольному лицу, формальное вовлечение членов семьи в хозяйственную деятельность, а также другие. Каждый вариант подразумевает искусственный процесс разделения бизнеса и перераспределения спецрежимов для получения налоговой выгоды.Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что закон требует дополнительного разъяснения. Так, руководитель рабочей группы Торгово-промышленной палаты по управлению налоговыми рисками Василий Ваюкин полагает, что нормативно закрепленное понятие дробления бизнеса "довольно неопределенное", так как основано на оценочных категориях и использует термины, не имеющие законодательного определения. Также, отмечает эксперт, не до конца ясно, что имеется в виду под "единой предпринимательской деятельностью". Этот термин, указывает Ваюкин, содержится в закрепленной законом формулировке дробления, но в письмах ФНС не встречается.

https://1prime.ru/20240712/pribyl-850063080.html

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фнс, бизнес, поправка, налоговые спецрежимы