https://1prime.ru/20240729/es-850500554.html
Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT
Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT - 29.07.2024, ПРАЙМ
Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT
ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:25+0300
2024-07-29T11:25+0300
2024-07-29T11:25+0300
экономика
дональд трамп
ес
пошлины
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном провалятся, сообщает газета Financial Times. "Брюссель разрабатывает двухэтапную торговую стратегию, как иметь дело с Дональдом Трампом: предложение республиканцу быстрой сделки... и целенаправленные ответные действия, если он выберет карательные тарифы", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, переговоры с Трампом планируют начать до того, как он официально вступит в должность в случае победы на выборах. Представители ЕС хотят обсудить с ним возможный список американской продукции, которую блок может закупать в больших количествах. "Если переговоры об улучшении торговли провалятся и Трамп введет более высокие тарифы, торговое управление Еврокомиссии составляет списки импорта, в отношении которого можно ввести пошлины в размере 50% (от стоимости продукции) или более", - пишет издание.
https://1prime.ru/20240728/bitkoin-850485829.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, ес, пошлины, торговля
Экономика, Дональд Трамп, ЕС, пошлины, торговля
Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT
FT: ЕС готовит торговую стратегию с возможностью пошлин на случай переизбрания Трампа
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном провалятся, сообщает газета Financial Times.
"Брюссель разрабатывает двухэтапную торговую стратегию, как иметь дело с Дональдом Трампом: предложение республиканцу быстрой сделки... и целенаправленные ответные действия, если он выберет карательные тарифы", - говорится в сообщении издания.
По информации газеты, переговоры с Трампом планируют начать до того, как он официально вступит в должность в случае победы на выборах. Представители ЕС хотят обсудить с ним возможный список американской продукции, которую блок может закупать в больших количествах.
"Если переговоры об улучшении торговли провалятся и Трамп введет более высокие тарифы, торговое управление Еврокомиссии составляет списки импорта, в отношении которого можно ввести пошлины в размере 50% (от стоимости продукции) или более", - пишет издание.
Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США