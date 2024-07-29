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Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT

Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT - 29.07.2024, ПРАЙМ

Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT

ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T11:25+0300

2024-07-29T11:25+0300

2024-07-29T11:25+0300

экономика

дональд трамп

ес

пошлины

торговля

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном провалятся, сообщает газета Financial Times. "Брюссель разрабатывает двухэтапную торговую стратегию, как иметь дело с Дональдом Трампом: предложение республиканцу быстрой сделки... и целенаправленные ответные действия, если он выберет карательные тарифы", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, переговоры с Трампом планируют начать до того, как он официально вступит в должность в случае победы на выборах. Представители ЕС хотят обсудить с ним возможный список американской продукции, которую блок может закупать в больших количествах. "Если переговоры об улучшении торговли провалятся и Трамп введет более высокие тарифы, торговое управление Еврокомиссии составляет списки импорта, в отношении которого можно ввести пошлины в размере 50% (от стоимости продукции) или более", - пишет издание.

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дональд трамп, ес, пошлины, торговля