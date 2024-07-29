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В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии - 29.07.2024, ПРАЙМ
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В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии
В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии
Новое эстонское правительство совместно с его главой Кристеном Михалом рассматривает вариант урезания социальных выплат гражданам из-за недостаточного вклада в... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T10:43+0300
2024-07-29T11:21+0300
эстония
малоимущие
экономика
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Новое эстонское правительство совместно с его главой Кристеном Михалом рассматривает вариант урезания социальных выплат гражданам из-за недостаточного вклада в развитие экономики страны, сообщает издание Postimees. Правительство Эстонии инициировало сокращение размера пособий малообеспеченным слоям населения. Это связано, объясняют в кабмине, со слишком слабым вкладом этих граждан в экономическое развитие государства. Эксперты сходятся во мнении, что подобная инициатива является недальновидной. Кроме того, в случае принятия поправки вероятно замедление экономического роста страны, а также повышение уровня инфляции, заявляют опрошенные эксперты.Еще одним изменением в налоговой системе может стать дополнительный подоходный налог для финансирования армии. Он может составить 2%. Налог распространится на всех граждан без исключения.
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эстония, малоимущие
ЭСТОНИЯ, малоимущие, Экономика
10:43 29.07.2024 (обновлено: 11:21 29.07.2024)
 
В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии

Postimees: эстонские власти планируют сэкономить на малообеспеченных гражданах ради армии

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Новое эстонское правительство совместно с его главой Кристеном Михалом рассматривает вариант урезания социальных выплат гражданам из-за недостаточного вклада в развитие экономики страны, сообщает издание Postimees.
Правительство Эстонии инициировало сокращение размера пособий малообеспеченным слоям населения. Это связано, объясняют в кабмине, со слишком слабым вкладом этих граждан в экономическое развитие государства. Эксперты сходятся во мнении, что подобная инициатива является недальновидной. Кроме того, в случае принятия поправки вероятно замедление экономического роста страны, а также повышение уровня инфляции, заявляют опрошенные эксперты.
Еще одним изменением в налоговой системе может стать дополнительный подоходный налог для финансирования армии. Он может составить 2%. Налог распространится на всех граждан без исключения.
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