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В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии

В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии - 29.07.2024, ПРАЙМ

В Эстонии хотят забрать у бедных последние деньги ради армии

Новое эстонское правительство совместно с его главой Кристеном Михалом рассматривает вариант урезания социальных выплат гражданам из-за недостаточного вклада в... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T10:43+0300

2024-07-29T10:43+0300

2024-07-29T11:21+0300

эстония

малоимущие

экономика

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Новое эстонское правительство совместно с его главой Кристеном Михалом рассматривает вариант урезания социальных выплат гражданам из-за недостаточного вклада в развитие экономики страны, сообщает издание Postimees. Правительство Эстонии инициировало сокращение размера пособий малообеспеченным слоям населения. Это связано, объясняют в кабмине, со слишком слабым вкладом этих граждан в экономическое развитие государства. Эксперты сходятся во мнении, что подобная инициатива является недальновидной. Кроме того, в случае принятия поправки вероятно замедление экономического роста страны, а также повышение уровня инфляции, заявляют опрошенные эксперты.Еще одним изменением в налоговой системе может стать дополнительный подоходный налог для финансирования армии. Он может составить 2%. Налог распространится на всех граждан без исключения.

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эстония

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эстония, малоимущие