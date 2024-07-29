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Правительство РФ раскрыло схему финансирования ВСМ Москва-Петербург

Правительство РФ раскрыло схему финансирования ВСМ Москва-Петербург - 29.07.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ раскрыло схему финансирования ВСМ Москва-Петербург

Объем средств в инвестиционный проект по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, включая покупку | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T20:44+0300

2024-07-29T20:44+0300

2024-07-29T20:44+0300

экономика

правительство рф

всм москва — санкт-петербург

финансирование

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Объем средств в инвестиционный проект по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составит 2 триллиона 166 миллиардов рублей, кабмин раскрыл подробную схему источников финансирования, следует из распоряжения кабмина, касающегося паспорта этого инвестпроекта. Общий объем инвестиций в эту ВСМ оценивается в сумму более чем 2 триллиона рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Как сообщалось, планируется строительство двух участков: от Петербурга до Зеленограда стоимостью более 1,7 триллиона рублей по концессии и выходов из Москвы на сумму свыше 220 миллиардов рублей по инвестпрограмме РЖД. Плюс закупка поездов - 43 состава до 2030 года. "Объем средств на финансирование инвестиционного проекта, включая приобретение подвижного состава, - 2 165 514 миллионов рублей (без налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе кабмина. В частности, бюджетные ассигнования из госбюджета (1,32% общей стоимости инвестиционного проекта) составят 28,5 миллиарда рублей на финансовое обеспечение и компенсацию расходов, связанных с приобретением и оформлением прав на земельные участки. Собственный капитал участников инвестпроекта (15,17%) предполагается в размере 328,5 миллиарда рублей, в том числе средства: РЖД 88,5 миллиарда рублей, других юридических лиц - 19 миллиардов рублей; бюджетов субъектов РФ - 221 миллиард рублей. Последние средства включают деньги из бюджета Москвы (170 миллиардов рублей, включая средства, предоставленные в виде межбюджетного трансферта из бюджета Московской области на 20 миллиардов рублей), Санкт-Петербурга - (30 миллиардов рублей), Ленинградской области (10 миллиардов рублей), Новгородской области (6 миллиардов рублей), Тверской области (5 миллиардов рублей). Есть и средства пенсионных накоплений, предоставляемые путем размещения средств негосударственных пенсионных фондов в облигации ООО "ВСМ Две Столицы", которое является концесссионером строительства (20,78%) - 450 миллиардов рублей. Заемное финансирование, включая кредитные средства и средства на уплату лизинговых платежей на приобретение подвижного состава (48,88%) на сумму 1 триллион 059 миллиарда рублей. Плюс средства Фонда национального благосостояния (13,85%) на 300 миллиардов рублей, предоставляемые путем размещения средств фонда в облигации "ВСМ Две Столицы". Из распоряжения также следует, что пассажиропоток ВСМ Москва - Санкт-Петербург к 2060 году запланирован на уровне 36,42 миллиона человек и 22,98 миллиона человек в 2030 году."Цели инвестиционного проекта - запуск движения высокоскоростных поездов на созданной инфраструктуре с сокращением времени в пути следования пассажиров и (или) багажа до 2 часов 15 минут и обеспечение пассажиропотока - 22,98 миллиона пассажиров в 2030 году, 28,02 миллиона пассажиров - в 2040 году, 32,65 миллиона пассажиров - в 2050 году и 36,42 миллиона пассажиров - в 2060 году по маршруту "Москва -Санкт-Петербург", - говорится в документе.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.

https://1prime.ru/20240729/stroitelstvo-850517994.html

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правительство рф, всм москва — санкт-петербург, финансирование