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Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизельного топлива
Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизельного топлива - 29.07.2024, ПРАЙМ
Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизельного топлива
НПЗ Slovnaft не будет поставлять дизельное топливо на Украину в случае, если власти страны в скором времени не начнут пропускать нефть от российской компании... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T18:13+0300
2024-07-29T18:13+0300
2024-07-29T18:22+0300
энергетика
словакия
роберт фицо
транзит нефти по "дружбе"
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БРАТИСЛАВА, 29 июл - ПРАЙМ. НПЗ Slovnaft не будет поставлять дизельное топливо на Украину в случае, если власти страны в скором времени не начнут пропускать нефть от российской компании "Лукойл". Об этом сообщил в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в понедельник, премьер Словакии Роберт Фицо. "Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину ", — предупредил он. Фицо также заявил, что передал украинскому послу в Словакии информацию о техническом решении по возобновлению транзита нефти из РФ, предложенное ранее Киеву.Кроме того, он подчеркнул, что Братислава не изменит свой взгляд на украинский конфликт из-за остановки Киевом транзита нефти.По словам Фицо, конфликт "нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам.
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словакия, роберт фицо, транзит нефти по "дружбе", украина, дизтопливо
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, транзит нефти по "Дружбе", УКРАИНА, дизтопливо
Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизельного топлива
Фицо: поставки дизтоплива Киеву прекратятся, если транзит нефти не восстановят
БРАТИСЛАВА, 29 июл - ПРАЙМ. НПЗ Slovnaft не будет поставлять дизельное топливо на Украину в случае, если власти страны в скором времени не начнут пропускать нефть от российской компании "Лукойл". Об этом сообщил в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в понедельник, премьер Словакии Роберт Фицо.
"Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину ", — предупредил он.
Фицо также заявил, что передал украинскому послу в Словакии информацию о техническом решении по возобновлению транзита нефти из РФ, предложенное ранее Киеву.
Кроме того, он подчеркнул, что Братислава не изменит свой взгляд на украинский конфликт из-за остановки Киевом транзита нефти.
По словам Фицо, конфликт "нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам.
Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ