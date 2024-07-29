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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 29.07.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" 27 июля установил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:37+0300
2024-07-29T12:38+0300
газпром
энергетика
газ
китай
россия
сила сибири
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Газпром" 27 июля установил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "27 июля "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай", - говорится в Telegram-канале компании. Поставка по "Силе Сибири", как уточняется, вновь превысила суточные контрактные обязательства компании в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
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газпром, газ, китай, россия, сила сибири
Газпром, Энергетика, Газ, КИТАЙ, РОССИЯ, Сила Сибири
12:37 29.07.2024 (обновлено: 12:38 29.07.2024)
 
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" 27 июля обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Газпром" 27 июля установил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"27 июля "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай", - говорится в Telegram-канале компании.
Поставка по "Силе Сибири", как уточняется, вновь превысила суточные контрактные обязательства компании в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
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ЭнергетикаГазпромГазКИТАЙРОССИЯСила Сибири
 
 
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