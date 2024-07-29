https://1prime.ru/20240729/gaz-850503689.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" 27 июля установил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T12:37+0300

2024-07-29T12:37+0300

2024-07-29T12:38+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Газпром" 27 июля установил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "27 июля "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай", - говорится в Telegram-канале компании. Поставка по "Силе Сибири", как уточняется, вновь превысила суточные контрактные обязательства компании в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

https://1prime.ru/20240723/gaz-850367207.html

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