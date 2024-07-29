https://1prime.ru/20240729/germaniya-850516814.html

Германия передала Украине боеприпасы, надводные беспилотники и танки

Германия передала Украине боеприпасы, надводные беспилотники и танки - 29.07.2024, ПРАЙМ

Германия передала Украине боеприпасы, надводные беспилотники и танки

Берлин в рамках нового пакета военной помощи Киеву предоставил ему 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, десять надводных... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T18:46+0300

2024-07-29T18:46+0300

2024-07-29T18:46+0300

вооружения

германия

поддержка украины

вооружение

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Берлин в рамках нового пакета военной помощи Киеву предоставил ему 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, десять надводных беспилотников и восемь танков Leopard 1A5 (в сотрудничестве с Данией). Об этом говорится в обновленном списке поставленной Украине военной техники на сайте кабмина ФРГ. Их перечня также следует, что Берлин передал Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, десять наземных РЛС, примерно 25 тысяч касок и один полевой госпиталь. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240729/pomosch-850516252.html

германия

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германия, поддержка украины, вооружение