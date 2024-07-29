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Госдолг США достиг нового рекордного уровня

Госдолг США достиг нового рекордного уровня - 29.07.2024, ПРАЙМ

Госдолг США достиг нового рекордного уровня

Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T20:40+0300

2024-07-29T20:40+0300

2024-07-29T20:40+0300

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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Так, в опубликованных в понедельник данных казначейства США, совокупный объем государственных заимствований правительства страны сейчас составляет 35 триллионов долларов. Ранее в Международном валютном фонде призвали власти США как можно скорее начать снижение уровня госдолга. В фонде указывали, что рост госдолга уже привел к тому, что инвестиционная позиция страны в мире ухудшилась. В МВФ также отмечали, что властям США будет необходимо использовать широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и дефицита бюджета страны.

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