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Госдолг США достиг нового рекордного уровня - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Госдолг США достиг нового рекордного уровня
Госдолг США достиг нового рекордного уровня - 29.07.2024, ПРАЙМ
Госдолг США достиг нового рекордного уровня
Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:40+0300
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экономика
сша
экономика сша
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Так, в опубликованных в понедельник данных казначейства США, совокупный объем государственных заимствований правительства страны сейчас составляет 35 триллионов долларов. Ранее в Международном валютном фонде призвали власти США как можно скорее начать снижение уровня госдолга. В фонде указывали, что рост госдолга уже привел к тому, что инвестиционная позиция страны в мире ухудшилась. В МВФ также отмечали, что властям США будет необходимо использовать широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и дефицита бюджета страны.
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сша, экономика сша, госдолг сша
Экономика, США, экономика США, госдолг США
20:40 29.07.2024
 
Госдолг США достиг нового рекордного уровня

Минфин США: госдолг страны впервые в истории достиг 35 триллионов долларов

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.
Так, в опубликованных в понедельник данных казначейства США, совокупный объем государственных заимствований правительства страны сейчас составляет 35 триллионов долларов.
Ранее в Международном валютном фонде призвали власти США как можно скорее начать снижение уровня госдолга. В фонде указывали, что рост госдолга уже привел к тому, что инвестиционная позиция страны в мире ухудшилась. В МВФ также отмечали, что властям США будет необходимо использовать широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и дефицита бюджета страны.
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