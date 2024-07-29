https://1prime.ru/20240729/gosdolg-850519342.html
Госдолг США достиг нового рекордного уровня
Госдолг США достиг нового рекордного уровня - 29.07.2024, ПРАЙМ
Госдолг США достиг нового рекордного уровня
Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:40+0300
2024-07-29T20:40+0300
2024-07-29T20:40+0300
экономика
сша
экономика сша
госдолг сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/14/841251498_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_6a4871affd849fe6e250152f09acd8b3.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Так, в опубликованных в понедельник данных казначейства США, совокупный объем государственных заимствований правительства страны сейчас составляет 35 триллионов долларов. Ранее в Международном валютном фонде призвали власти США как можно скорее начать снижение уровня госдолга. В фонде указывали, что рост госдолга уже привел к тому, что инвестиционная позиция страны в мире ухудшилась. В МВФ также отмечали, что властям США будет необходимо использовать широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и дефицита бюджета страны.
https://1prime.ru/20240729/podderzhka-850519204.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/14/841251498_132:0:2269:1603_1920x0_80_0_0_54dc296b81c1fb995bb0c2107c61c779.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика сша, госдолг сша
Экономика, США, экономика США, госдолг США
Госдолг США достиг нового рекордного уровня
Минфин США: госдолг страны впервые в истории достиг 35 триллионов долларов
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Госдолг США впервые в истории достиг уровеня в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.
Так, в опубликованных в понедельник данных казначейства США, совокупный объем государственных заимствований правительства страны сейчас составляет 35 триллионов долларов.
Ранее в Международном валютном фонде призвали власти США как можно скорее начать снижение уровня госдолга. В фонде указывали, что рост госдолга уже привел к тому, что инвестиционная позиция страны в мире ухудшилась. В МВФ также отмечали, что властям США будет необходимо использовать широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и дефицита бюджета страны.
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене