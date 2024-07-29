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Эксперт назвал последствия финансирования госдолга США печатным станком - 29.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240729/gosdolg-850520395.html
Эксперт назвал последствия финансирования госдолга США печатным станком
Эксперт назвал последствия финансирования госдолга США печатным станком - 29.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия финансирования госдолга США печатным станком
США, финансируя госдолг за счет печатного станка, лишь усиливают тренд на дедолларизацию в мире и подрывают доверие к своей валюте, прокомментировал РИА Новости | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T21:19+0300
2024-07-29T21:19+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. США, финансируя госдолг за счет печатного станка, лишь усиливают тренд на дедолларизацию в мире и подрывают доверие к своей валюте, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Государственный долг США ранее в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. "Рост госдолга из-за роста расходов по его обслуживанию способствует увеличению дефицита бюджета, который, по данным Бюджетного управления Конгресса, в 2024 году составит 1,6 триллиона долларов, или 5,6% ВВП. В свою очередь, рост дефицита бюджета ведет к повышению госдолга. Так в американской экономике раскручивается долговая спираль", - заявил он. "Финансирование госдолга за счет печатного станка способствует ослаблению доллара и усилению тренда дедолларизации глобальной экономики. Потолок госдолга до начала 2025 года отменен, что развязывает руки президенту Байдена по наращиванию расходов бюджета", - добавил эксперт. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита.
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сша, госдолг сша, доллар, экономика сша
Экономика, США, госдолг США, доллар, экономика США
21:19 29.07.2024
 
Эксперт назвал последствия финансирования госдолга США печатным станком

Осадчий: США, финансируя госдолг печатным станком, ослабляют доверие к доллару

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты различного номинала и банкноты доллара США
Монеты различного номинала и банкноты доллара США - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. США, финансируя госдолг за счет печатного станка, лишь усиливают тренд на дедолларизацию в мире и подрывают доверие к своей валюте, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Государственный долг США ранее в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
"Рост госдолга из-за роста расходов по его обслуживанию способствует увеличению дефицита бюджета, который, по данным Бюджетного управления Конгресса, в 2024 году составит 1,6 триллиона долларов, или 5,6% ВВП. В свою очередь, рост дефицита бюджета ведет к повышению госдолга. Так в американской экономике раскручивается долговая спираль", - заявил он.
"Финансирование госдолга за счет печатного станка способствует ослаблению доллара и усилению тренда дедолларизации глобальной экономики. Потолок госдолга до начала 2025 года отменен, что развязывает руки президенту Байдена по наращиванию расходов бюджета", - добавил эксперт.
Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита.
Доллары, огонь - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
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13:16
 
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