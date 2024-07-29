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Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции
Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции - 29.07.2024, ПРАЙМ
Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции
Высокая ставка Банка России сыграла и против разгоняющего инфляцию потребительского спроса, и против ее снижения со стороны предложения. Об этом заявил газете... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T09:40+0300
2024-07-29T09:40+0300
экономика
россия
инфляция в россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Высокая ставка Банка России сыграла и против разгоняющего инфляцию потребительского спроса, и против ее снижения со стороны предложения. Об этом заявил газете "Ведомости" управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев.Банк России в пятницу, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку сразу до 18 процентов годовых. До этого показатель многие месяцы сохранялся на уровне 16 процентов."Рост спроса обусловлен прежде всего принятыми правительством после начала СВО мерами, а расширение производства в экономике при такой высокой стоимости денег затруднительно", - отметил Клещев.По его словам, высокая ставка также не сможет понизить дефицит на рынке труда.Как заключил эксперт, в новых реалиях прежний инструментарий монетарной политики не работает. Поэтому регулятору придется искать новые способы борьбы с ростом цен, резюмировал Клещев.
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россия, инфляция в россии, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, ставка Банка России
09:40 29.07.2024
 
Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции

Эксперт Клещев: высокая ключевая ставка играет против снижения инфляции в России

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Высокая ставка Банка России сыграла и против разгоняющего инфляцию потребительского спроса, и против ее снижения со стороны предложения. Об этом заявил газете "Ведомости" управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев.
Банк России в пятницу, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку сразу до 18 процентов годовых. До этого показатель многие месяцы сохранялся на уровне 16 процентов.
"Рост спроса обусловлен прежде всего принятыми правительством после начала СВО мерами, а расширение производства в экономике при такой высокой стоимости денег затруднительно", - отметил Клещев.
По его словам, высокая ставка также не сможет понизить дефицит на рынке труда.
Как заключил эксперт, в новых реалиях прежний инструментарий монетарной политики не работает. Поэтому регулятору придется искать новые способы борьбы с ростом цен, резюмировал Клещев.
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ЭкономикаРОССИЯинфляция в Россииставка Банка России
 
 
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