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Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции

Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции - 29.07.2024, ПРАЙМ

Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции

Высокая ставка Банка России сыграла и против разгоняющего инфляцию потребительского спроса, и против ее снижения со стороны предложения. Об этом заявил газете... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T09:40+0300

2024-07-29T09:40+0300

2024-07-29T09:40+0300

экономика

россия

инфляция в россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Высокая ставка Банка России сыграла и против разгоняющего инфляцию потребительского спроса, и против ее снижения со стороны предложения. Об этом заявил газете "Ведомости" управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев.Банк России в пятницу, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку сразу до 18 процентов годовых. До этого показатель многие месяцы сохранялся на уровне 16 процентов."Рост спроса обусловлен прежде всего принятыми правительством после начала СВО мерами, а расширение производства в экономике при такой высокой стоимости денег затруднительно", - отметил Клещев.По его словам, высокая ставка также не сможет понизить дефицит на рынке труда.Как заключил эксперт, в новых реалиях прежний инструментарий монетарной политики не работает. Поэтому регулятору придется искать новые способы борьбы с ростом цен, резюмировал Клещев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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