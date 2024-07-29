https://1prime.ru/20240729/iskander-m-850504407.html

Ударный месяц: "Искандер-М" лишил ВСУ потайного склада

Ударный месяц: "Искандер-М" лишил ВСУ потайного склада - 29.07.2024, ПРАЙМ

Ударный месяц: "Искандер-М" лишил ВСУ потайного склада

Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил очередную стратегически важную цель. На этот раз российские военные нанесли удар по складу украинской армии, нанеся тем... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T12:51+0300

2024-07-29T12:51+0300

2024-07-29T13:19+0300

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ракетный удар

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил очередную стратегически важную цель. На этот раз российские военные нанесли удар по складу украинской армии, нанеся тем самым ВСУ урон, который оценивается в сто миллионов долларов, сообщает MWM.В пятницу, 26 июля, Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено успешное поражение цели баллистической ракетной системой "Искандер-М". Среди уничтоженных объектов следующие: одна система реактивного залпового огня HIMARS, пять артиллерийских систем БМ-21 “Град”, пять танков и до десяти других бронемашин. Стоимость общего урона превысила сто миллионов долларов.Все уничтоженное вооружение располагалось на потайном складе 56-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Уничтожение шести пусковых установок реактивной артиллерии и их боеприпасов является приоритетной целью российского командования, так как именно это вооружение играет ключевую роль на протяжении всего конфликта.Этот удар стал не единственной успешной атакой российской стороны. Ранее "Искандер-М" уже уничтожил порядка 90 западных наемников и 60 украинцев под Харьковом, две батареи дефицитного зенитно-ракетного комплекса “Пэтриот” вблизи поселка Южное в Одесской области, а также несколько из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВСУ на авиабазе Миргород.На сегодняшний день поставки "Искандера" растут из-за скачка производства. Ракеты комплекса запускаются по полубаллистическим траекториям с дальностью около 50 км, они также могут маневрировать на протяжении всего полета. Это осложняет процесс отслеживания и обнаружения ракет. С нового года атаки ракетного комплекса поражают важные и крупные цели, оставляя противника без большого количества стратегически важного вооружения.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, украина, вооружение, ракетный удар