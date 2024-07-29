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"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, до чего довел Украину Зеленский
"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, до чего довел Украину Зеленский - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, до чего довел Украину Зеленский
Владимир Зеленский привел Украину к финансово-экономическому кризису, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Такое мнение от выразил в своем блоге на... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T23:18+0300
2024-07-29T23:18+0300
2024-07-29T23:18+0300
экономика
украина
владимир зеленский
экономический кризис
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский привел Украину к финансово-экономическому кризису, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Такое мнение от выразил в своем блоге на YouTube."Катастрофа финансово-экономическая есть на Украине? Конечно, есть. <…> То, что дефолт будет, это, я думаю, всех зацепит. Что такое дефолт? Банкротство Украины. <…> Смотрите, как Зеленский хорошо поработал", — заявил он.Соскин отметил, что задолженность страны при правлении Зеленского возросла почти в два раза. Эксперт также задался вопросом, кто будет отвечать за обесценение украинской нацвалюты на 50% за период чуть более двух лет."Зеленский же должен отвечать. То есть всех украинцев ограбили. <…> А что дальше будет? А дальше катастрофа. Бледный всадник по Днепру скачет", — заключил Соскин.Ранее социологическая служба Центра Разумкова выпустило материалы исследования, результаты которого показали, что трети жителей Украины денег хватает лишь на еду и одежду, а 9% недостаточно средств даже на питание. Исследование проводилось с 20 по 28 июня текущего года среди 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.
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украина, владимир зеленский, экономический кризис
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, экономический кризис
"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, до чего довел Украину Зеленский
Соскин: Зеленский довел Украину до финансово-экономической катастрофы
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский привел Украину к финансово-экономическому кризису, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Такое мнение от выразил в своем блоге
на YouTube.
"Катастрофа финансово-экономическая есть на Украине? Конечно, есть. <…> То, что дефолт будет, это, я думаю, всех зацепит. Что такое дефолт? Банкротство Украины. <…> Смотрите, как Зеленский хорошо поработал", — заявил он.
Соскин отметил, что задолженность страны при правлении Зеленского возросла почти в два раза.
Эксперт также задался вопросом, кто будет отвечать за обесценение украинской нацвалюты на 50% за период чуть более двух лет.
"Зеленский же должен отвечать. То есть всех украинцев ограбили. <…> А что дальше будет? А дальше катастрофа. Бледный всадник по Днепру скачет", — заключил Соскин.
Ранее социологическая служба Центра Разумкова выпустило материалы исследования, результаты которого показали, что трети жителей Украины денег хватает лишь на еду и одежду, а 9% недостаточно средств даже на питание. Исследование проводилось с 20 по 28 июня текущего года среди 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.
Понимают, но не признают. На Западе осознали тяжелую правду об Украине