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В Китае число связанных с ИИ патентов выросло на 40 процентов

В Китае число связанных с ИИ патентов выросло на 40 процентов - 29.07.2024, ПРАЙМ

В Китае число связанных с ИИ патентов выросло на 40 процентов

В 2023 году Китай оформил 378 тысяч патентов, связанных с искусственным интеллектом, это больше, чем в 2022 году на 40%, сообщил в понедельник глава... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T20:56+0300

2024-07-29T20:56+0300

2024-07-29T20:57+0300

экономика

китай

искусственный интеллект

бизнес

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В 2023 году Китай оформил 378 тысяч патентов, связанных с искусственным интеллектом, это больше, чем в 2022 году на 40%, сообщил в понедельник глава департамента стратегического планирования государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР заместитель руководителя ведомства Гэ Шу. Как сообщает Китайское Информационное Агентство, выступая на пресс-конференции Гэ Шу отметил: "В 2023 году число патентов на изобретения, выданных в основных отраслях цифровой экономики Китая, достигло 406 тысяч , что составляет 45% от общего числа всех патентов на изобретения, а среднегодовой темп роста за последние пять лет достиг 21%... К концу 2023 года фактическое число патентов на изобретения в области искусственного интеллекта в Китае достигло 378 тысяч, то есть годовой прирост более 40%". Гэ Шу добавил, что иностранные компании также вносят вклад в китайскую цифровую экономику: "К концу 2023 года в общей сложности 93 страны (региона) имели действующие патенты на изобретения в основных отраслях цифровой экономики Китая, из которых 61,8% относятся к индустрии производства цифровых продуктов." Согласно данным государственного статистического управления КНР, в 2023 году отрасли цифровой экономики Китая обеспечили доход около 12 триллионов юаней (приблизительно 1,66 триллиона. долларов), а доля добавленной стоимости составила примерно 10% ВВП страны.

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китай

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китай, искусственный интеллект, бизнес