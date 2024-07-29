https://1prime.ru/20240729/konflikt-850497363.html

Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера

Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера - 29.07.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера

Деятельность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как закончилась жизнь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, подчеркнул... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T09:34+0300

2024-07-29T09:34+0300

2024-07-29T09:43+0300

палестино-израильский конфликт

хакан фидан

биньямин нетаньяху

турция

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СТАМБУЛ, 29 июл - ПРАЙМ. Деятельность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как закончилась жизнь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, подчеркнул министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X.Ранее, 28 июля, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для Анкары нет препятствий, чтобы "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя слова Эрдогана, сказал, что турецкий лидер идет по пути Саддама Хусейна. Он также дополнил, что Эрдогану стоит помнить о судьбе, постигшей иракского президента.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ответ на выпад представителя Израиля написал, что президент Турции стал "голосом совести человечества". "Международные сионистские круги, в первую очередь Израиль, пытающиеся заглушить этот голос, в большой панике. История всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково", - подчеркнул Фидан. "Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", - заключил министр в соцсети X. Помимо Фидана, как минимум шесть министров турецкого правительства осудили слова министра иностранных дел Израиля.В пятницу, 26 июля, председатель турецкой оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Ахмет Давутоглу призвал лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании или другого представителя палестинцев выступить с комментарием. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в США, где поднял вопрос палестино-израильского конфликта на конгрессе. В 2023 году Израиль подвергся атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

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https://1prime.ru/20240722/otvet-850340542.html

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палестино-израильский конфликт, хакан фидан, биньямин нетаньяху, турция