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Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера
Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера - 29.07.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера
Деятельность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как закончилась жизнь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, подчеркнул... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T09:34+0300
2024-07-29T09:43+0300
палестино-израильский конфликт
хакан фидан
биньямин нетаньяху
турция
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СТАМБУЛ, 29 июл - ПРАЙМ. Деятельность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как закончилась жизнь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, подчеркнул министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X.Ранее, 28 июля, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для Анкары нет препятствий, чтобы "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя слова Эрдогана, сказал, что турецкий лидер идет по пути Саддама Хусейна. Он также дополнил, что Эрдогану стоит помнить о судьбе, постигшей иракского президента.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ответ на выпад представителя Израиля написал, что президент Турции стал "голосом совести человечества". "Международные сионистские круги, в первую очередь Израиль, пытающиеся заглушить этот голос, в большой панике. История всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково", - подчеркнул Фидан. "Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", - заключил министр в соцсети X. Помимо Фидана, как минимум шесть министров турецкого правительства осудили слова министра иностранных дел Израиля.В пятницу, 26 июля, председатель турецкой оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Ахмет Давутоглу призвал лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании или другого представителя палестинцев выступить с комментарием. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в США, где поднял вопрос палестино-израильского конфликта на конгрессе. В 2023 году Израиль подвергся атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
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палестино-израильский конфликт, хакан фидан, биньямин нетаньяху, турция
палестино-израильский конфликт, Хакан Фидан, Биньямин Нетаньяху, ТУРЦИЯ
09:34 29.07.2024 (обновлено: 09:43 29.07.2024)
 
Глава МИД Турции обещал Нетаньяху судьбу Гитлера

Фидан: конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 29 июл - ПРАЙМ. Деятельность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как закончилась жизнь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, подчеркнул министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X.
Ранее, 28 июля, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для Анкары нет препятствий, чтобы "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя слова Эрдогана, сказал, что турецкий лидер идет по пути Саддама Хусейна. Он также дополнил, что Эрдогану стоит помнить о судьбе, постигшей иракского президента.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ответ на выпад представителя Израиля написал, что президент Турции стал "голосом совести человечества".
"Международные сионистские круги, в первую очередь Израиль, пытающиеся заглушить этот голос, в большой панике. История всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково", - подчеркнул Фидан.
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"Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", - заключил министр в соцсети X.
Помимо Фидана, как минимум шесть министров турецкого правительства осудили слова министра иностранных дел Израиля.
В пятницу, 26 июля, председатель турецкой оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Ахмет Давутоглу призвал лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании или другого представителя палестинцев выступить с комментарием. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в США, где поднял вопрос палестино-израильского конфликта на конгрессе.
В 2023 году Израиль подвергся атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
 
палестино-израильский конфликтХакан ФиданБиньямин НетаньяхуТУРЦИЯ
 
 
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