https://1prime.ru/20240729/kreml-850505047.html

В Кремле прокомментировали проблемные вопросы после слов Лукашенко

В Кремле прокомментировали проблемные вопросы после слов Лукашенко - 29.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали проблемные вопросы после слов Лукашенко

Россия и Белоруссия имеют широкие и многопрофильные отношения, правительства постоянно решают различные рабочие моменты. Об этом заявил официальный... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T13:13+0300

2024-07-29T13:13+0300

2024-07-29T13:13+0300

дмитрий песков

александр лукашенко

белоруссия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия имеют широкие и многопрофильные отношения, правительства постоянно решают различные рабочие моменты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На прошлой неделе 25 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери. На следующий день главы двух государств продолжили неформальное общение.Накануне 29 июля Лукашенко отмечал, что договорился с Путиным "закрыть все проблемные вопросы" к осени, "накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства".Пескову в ходе пресс-конференции задали вопрос, о каких именно проблемных вопросах говорил президент Белоруссии."Вы знаете, у нас настолько многогранные двусторонние отношения. Все-таки мы находимся в союзном государстве, и у нас действительно очень многопрофильные отношения, и они очень интенсивные, широкие по объему, по набору тем. Поэтому, конечно, неизбежны какие- то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", - ответил он.Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О создании Союзного государства" был подписан 8 декабря 1999 года.

https://1prime.ru/20240729/neft-850501203.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, александр лукашенко, белоруссия, россия