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В Кремле прокомментировали проблемные вопросы после слов Лукашенко
В Кремле прокомментировали проблемные вопросы после слов Лукашенко - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали проблемные вопросы после слов Лукашенко
Россия и Белоруссия имеют широкие и многопрофильные отношения, правительства постоянно решают различные рабочие моменты. Об этом заявил официальный... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T13:13+0300
2024-07-29T13:13+0300
2024-07-29T13:13+0300
дмитрий песков
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия имеют широкие и многопрофильные отношения, правительства постоянно решают различные рабочие моменты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На прошлой неделе 25 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери. На следующий день главы двух государств продолжили неформальное общение.Накануне 29 июля Лукашенко отмечал, что договорился с Путиным "закрыть все проблемные вопросы" к осени, "накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства".Пескову в ходе пресс-конференции задали вопрос, о каких именно проблемных вопросах говорил президент Белоруссии."Вы знаете, у нас настолько многогранные двусторонние отношения. Все-таки мы находимся в союзном государстве, и у нас действительно очень многопрофильные отношения, и они очень интенсивные, широкие по объему, по набору тем. Поэтому, конечно, неизбежны какие- то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", - ответил он.Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О создании Союзного государства" был подписан 8 декабря 1999 года.
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дмитрий песков, александр лукашенко, белоруссия, россия
Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
В Кремле прокомментировали проблемные вопросы после слов Лукашенко
Песков: у РФ и Белоруссии многопрофильные отношения, неизбежны различные рабочие моменты
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия имеют широкие и многопрофильные отношения, правительства постоянно решают различные рабочие моменты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На прошлой неделе 25 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери. На следующий день главы двух государств продолжили неформальное общение.
Накануне 29 июля Лукашенко отмечал, что договорился с Путиным "закрыть все проблемные вопросы" к осени, "накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства".
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным расчеты за нефть
Пескову в ходе пресс-конференции задали вопрос, о каких именно проблемных вопросах говорил президент Белоруссии.
"Вы знаете, у нас настолько многогранные двусторонние отношения. Все-таки мы находимся в союзном государстве, и у нас действительно очень многопрофильные отношения, и они очень интенсивные, широкие по объему, по набору тем. Поэтому, конечно, неизбежны какие- то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", - ответил он.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О создании Союзного государства" был подписан 8 декабря 1999 года.