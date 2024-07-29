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Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина
Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина - 29.07.2024, ПРАЙМ
Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина
Российские корабли второй раз за два месяца прибывают на Кубу, жители страны назвали визит "исторической практикой" и демонстрацией дружбы и сотрудничества. Об... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:36+0300
2024-07-29T12:36+0300
куба
порт
россия
корабли
вмф россии
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российские корабли второй раз за два месяца прибывают на Кубу, жители страны назвали визит "исторической практикой" и демонстрацией дружбы и сотрудничества. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.Корреспондент агентства РИА Новости сообщал 27 июля, что в порт Гаваны прибывают корабли Балтийского флота РФ - "Смольный", "Неустрашимый", "Ельня". По его словам, местным жителям разрешат подняться на борт "Смольного"."Представители кубинского Министерства обороны назвали прибытие российских военных кораблей "историческими учениями" и проявлением "дружбы и сотрудничества", - сказано в материалах.SZ напоминает, что в прошлом месяце Гавану уже посещали российские военные суда. При этом в США внимательно следили за движением кораблей, подчеркнув, что они не представляют угрозу. А специалисты, отмечает издание, назвали заход ВМФ России на Кубу демонстрацией силы в ответ на поддержку Западом Украины."Россия — давний союзник Кубы. Хотя Куба не является ключевой целью российской внешней политики, эксперты утверждают, что Россия считают Кубу (с портом, удаленным всего на 160 километров от Флориды) стратегически важной", - добавляет SZ.Полный текст читайте на ИноСМИ
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куба, порт, россия, корабли, вмф россии
КУБА, порт, РОССИЯ, корабли, ВМФ России
12:36 29.07.2024
 
Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина

SZ: второй визит российских военных кораблей на Кубу связали с близостью Флориды

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российские корабли второй раз за два месяца прибывают на Кубу, жители страны назвали визит "исторической практикой" и демонстрацией дружбы и сотрудничества. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.
Корреспондент агентства РИА Новости сообщал 27 июля, что в порт Гаваны прибывают корабли Балтийского флота РФ - "Смольный", "Неустрашимый", "Ельня". По его словам, местным жителям разрешат подняться на борт "Смольного".
"Представители кубинского Министерства обороны назвали прибытие российских военных кораблей "историческими учениями" и проявлением "дружбы и сотрудничества", - сказано в материалах.
SZ напоминает, что в прошлом месяце Гавану уже посещали российские военные суда. При этом в США внимательно следили за движением кораблей, подчеркнув, что они не представляют угрозу. А специалисты, отмечает издание, назвали заход ВМФ России на Кубу демонстрацией силы в ответ на поддержку Западом Украины.
"Россия — давний союзник Кубы. Хотя Куба не является ключевой целью российской внешней политики, эксперты утверждают, что Россия считают Кубу (с портом, удаленным всего на 160 километров от Флориды) стратегически важной", - добавляет SZ.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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КУБАпортРОССИЯкораблиВМФ России
 
 
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