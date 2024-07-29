https://1prime.ru/20240729/kuba-850503545.html

Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина

Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина - 29.07.2024, ПРАЙМ

Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина

Российские корабли второй раз за два месяца прибывают на Кубу, жители страны назвали визит "исторической практикой" и демонстрацией дружбы и сотрудничества. Об... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T12:36+0300

2024-07-29T12:36+0300

2024-07-29T12:36+0300

куба

порт

россия

корабли

вмф россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850502886_0:325:3061:2047_1920x0_80_0_0_7424e61137eccff166ed9894977267d4.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российские корабли второй раз за два месяца прибывают на Кубу, жители страны назвали визит "исторической практикой" и демонстрацией дружбы и сотрудничества. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.Корреспондент агентства РИА Новости сообщал 27 июля, что в порт Гаваны прибывают корабли Балтийского флота РФ - "Смольный", "Неустрашимый", "Ельня". По его словам, местным жителям разрешат подняться на борт "Смольного"."Представители кубинского Министерства обороны назвали прибытие российских военных кораблей "историческими учениями" и проявлением "дружбы и сотрудничества", - сказано в материалах.SZ напоминает, что в прошлом месяце Гавану уже посещали российские военные суда. При этом в США внимательно следили за движением кораблей, подчеркнув, что они не представляют угрозу. А специалисты, отмечает издание, назвали заход ВМФ России на Кубу демонстрацией силы в ответ на поддержку Западом Украины."Россия — давний союзник Кубы. Хотя Куба не является ключевой целью российской внешней политики, эксперты утверждают, что Россия считают Кубу (с портом, удаленным всего на 160 километров от Флориды) стратегически важной", - добавляет SZ.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240729/rossiya-850500373.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

куба, порт, россия, корабли, вмф россии