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Мосбиржа: рубль перешел к росту против юаня
Мосбиржа: рубль перешел к росту против юаня - 29.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа: рубль перешел к росту против юаня
Курс рубля в понедельник днем перешел к росту против юаня, продолжая преобладавшую на прошлой неделе тенденцию, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к росту против юаня, продолжая преобладавшую на прошлой неделе тенденцию, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск падает на 5 копеек, до 11,81 рубля. Снижение составляет 0,4%. Ранее в понедельник юань максимально повышался до 11,9 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 98,9 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,46 рубля (-0,48%). РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ Курс рубля в понедельник после инерционного утреннего ослабления перешел к росту. Таким образом, тенденция к укреплению валюты РФ, преобладавшая на прошлой неделе, получает развитие, а курс юаня в третьей декаде июля удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей. "Российская валюта стала восстанавливаться и вышла в небольшой плюс к китайской. Сегодня пик налоговых платежей экспортеров, поэтому осуществляемые для этих целей продажи иностранной валюты уже должны были в основной массе закончиться. Тем не менее рубль пока удерживается от нисходящего движения", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.25 мск снижается на 0,3%, до 80 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 104,7 пункта. ПРОГНОЗЫ На начавшейся неделе, после завершения налогового периода, курсы, вероятно, будут возвращаться к уровням около 12 рублей за юань и 88 рублей за доллар, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Поддержку рублю по-прежнему оказывает слабый спрос на инвалюту со стороны импорта, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Он обусловлен сохранением проблем с внешней торговлей, в том числе с трансграничными платежами, добавляет он. "Этот фактор компенсируется сокращением предложения валюты со стороны государства и экспортеров, которым в два раза снизили долю обязательной к возврату валютной выручки. Тем не менее базовым сценарием для текущей недели остается возвращение юаня к уровню 12 рублей с очередной попыткой закрепления над ним", - добавляет Бабин.
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мосбиржа, рубль, юань
Экономика, Мосбиржа, рубль, юань
Мосбиржа: рубль перешел к росту против юаня
Мосбиржа: рубль перешел к росту против юаня, продолжая тенденцию прошлой недели
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к росту против юаня, продолжая преобладавшую на прошлой неделе тенденцию, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск падает на 5 копеек, до 11,81 рубля. Снижение составляет 0,4%. Ранее в понедельник юань максимально повышался до 11,9 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 98,9 миллиарда рублей.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,46 рубля (-0,48%).
РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
Курс рубля в понедельник после инерционного утреннего ослабления перешел к росту. Таким образом, тенденция к укреплению валюты РФ, преобладавшая на прошлой неделе, получает развитие, а курс юаня в третьей декаде июля удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей.
"Российская валюта стала восстанавливаться и вышла в небольшой плюс к китайской. Сегодня пик налоговых платежей экспортеров, поэтому осуществляемые для этих целей продажи иностранной валюты уже должны были в основной массе закончиться. Тем не менее рубль пока удерживается от нисходящего движения", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 17.25 мск снижается на 0,3%, до 80 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 104,7 пункта.
Рубль к юаню ушел на максимум июля
На начавшейся неделе, после завершения налогового периода, курсы, вероятно, будут возвращаться к уровням около 12 рублей за юань и 88 рублей за доллар, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Поддержку рублю по-прежнему оказывает слабый спрос на инвалюту со стороны импорта, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Он обусловлен сохранением проблем с внешней торговлей, в том числе с трансграничными платежами, добавляет он.
"Этот фактор компенсируется сокращением предложения валюты со стороны государства и экспортеров, которым в два раза снизили долю обязательной к возврату валютной выручки. Тем не менее базовым сценарием для текущей недели остается возвращение юаня к уровню 12 рублей с очередной попыткой закрепления над ним", - добавляет Бабин.
Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов