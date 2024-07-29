https://1prime.ru/20240729/medvezhonok-850513164.html

"Может ему еще чая налить?". В Кузбассе медведь украл печенье у рыбаков

"Может ему еще чая налить?". В Кузбассе медведь украл печенье у рыбаков - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Может ему еще чая налить?". В Кузбассе медведь украл печенье у рыбаков

Пользователи соцсетей активно просматривают видео из Кузбасса, на котором к отдыхавшим на берегу реки рядом с поселком Бородино в Мысках рыбакам пришел медведь, | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:51+0300

2024-07-29T16:51+0300

2024-07-29T16:51+0300

россия

кузбасс

печенье

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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Пользователи соцсетей активно просматривают видео из Кузбасса, на котором к отдыхавшим на берегу реки рядом с поселком Бородино в Мысках рыбакам пришел медведь, пишет "Комсомольская правда".По данным издания, компания рыбаков заметила, что из леса к ним приближается молодой медведь, которому на вид один или два года. Один из отдыхающих залез в автомобиль и начал фиксировать происходящее на видео. На видео видно, что мужчина словами попытался прогнать медведя, но тот никак не отреагировал на его речь и продолжил медленно приближаться к палаткам, обнюхал кусты, канистры, ведра, а затем запасы еды, которые находились в тазике, и достал из него сверток. "Печеньки!", — прокомментировал действия медведя автор видео. Затем животное вместо того, чтобы скрыться в лесу с добычей легло под кустом и стало лакомиться печеньем. "Тоха! — заявил возмущенно автор видео, — он своровал печеньки и прямо тут завалился жрать! Может ему чая налить еще?"

https://1prime.ru/20240727/traty-850479072.html

кузбасс

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россия, кузбасс, печенье