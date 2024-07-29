https://1prime.ru/20240729/migranty-850511111.html

ЛДПР предложила создать "Кодекс мигранта"

ЛДПР предложила создать "Кодекс мигранта" - 29.07.2024, ПРАЙМ

ЛДПР предложила создать "Кодекс мигранта"

В России необходимо разработать и ввести в применение состоящий из 10 правил поведения иностранцев на территории страны "Кодекс мигрантов", считает лидер ЛДПР... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:01+0300

2024-07-29T16:01+0300

2024-07-29T16:37+0300

леонид слуцкий

лдпр

мигранты

незаконная миграция

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В России необходимо разработать и ввести в применение состоящий из 10 правил поведения иностранцев на территории страны "Кодекс мигрантов", считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Обобщая опыт нашей борьбы с нелегальными миграционными потоками, в ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны так называемый "Кодекс мигранта", который станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудится на благо России", – заявил политик на пресс-конференции, посвященной итогам работы партии в весеннюю сессию Думы. Слуцкий считает, что "Кодекс мигранта" должен состоять из обязательных для иностранных граждан правил. К ним относятся, например, знание русского языка всеми членами семьи, проживающими на территории РФ, уважение русской культуры и традиций, соблюдение правил поведения в общественных местах. Кроме того, мигрант должен быть официально трудоустроен. Такие иностранцы, как и граждане страны, будут платить налоги и иметь страхование риска от депортации или выдворения. Им также будет предписано пройти дактилоскопическую, геномную регистрацию и психическое тестирование.Слуцкий подчеркнул, что партия готова обсудить содержание "Кодекса мигранта" и с диаспорами, и с бизнесом, заинтересованным в трудовых мигрантах, а также органами правопорядка и власти.

https://1prime.ru/20240720/shri-lanka-850294795.html

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леонид слуцкий, лдпр, мигранты, незаконная миграция