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Мишустин призвал снизить зависимость от зарубежных поставок титана

Мишустин призвал снизить зависимость от зарубежных поставок титана - 29.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал снизить зависимость от зарубежных поставок титана

Важно полностью обеспечить текущие и перспективные потребности российской экономики в марганце, хроме, титане, при этом существенно сократив зависимость от... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T10:35+0300

2024-07-29T10:35+0300

2024-07-29T10:49+0300

михаил мишустин

кабмин

титан

полезные ископаемые

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Важно полностью обеспечить текущие и перспективные потребности российской экономики в марганце, хроме, титане, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, сообщил Мишустин на совещании. Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса – базовый и целевой."Важно в полном объеме обеспечить текущие и перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок, прежде всего марганца, хрома и титана", - заявил Мишустин."В стратегии актуализировали все прогнозные показатели и в целевом сценарии определили ряд основных задач, в их числе – открытие новых крупных месторождений. Для чего будем наращивать усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в наиболее труднодоступных районах, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке", - подчеркнул Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, титан, полезные ископаемые