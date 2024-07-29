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ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери - 29.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери
ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери - 29.07.2024, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T10:54+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия конкурентов, компания должна устранить нарушения до 12 августа, сообщило ведомство. "Тверское УФАС выдало предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" по признакам нарушения на рынке топлива. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" устанавливает разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов. Такие действия являются признаком ценовой дискриминации потребителей", - говорится в сообщении. ФАС установила срок исполнения предупреждения 12 августа, компания должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок в Твери. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело.
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сургутнефтегаз, фас рф
Сургутнефтегаз, ФАС РФ
10:54 29.07.2024
 
ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери

ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Сургутнефтегаз" в Великом Новгороде
Автозаправочная станция Сургутнефтегаз в Великом Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия конкурентов, компания должна устранить нарушения до 12 августа, сообщило ведомство.
"Тверское УФАС выдало предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" по признакам нарушения на рынке топлива. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" устанавливает разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов. Такие действия являются признаком ценовой дискриминации потребителей", - говорится в сообщении.
ФАС установила срок исполнения предупреждения 12 августа, компания должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок в Твери. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело.
 
СургутнефтегазФАС РФ
 
 
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