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ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери

ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери - 29.07.2024, ПРАЙМ

ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T10:54+0300

2024-07-29T10:54+0300

2024-07-29T10:54+0300

сургутнефтегаз

фас рф

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия конкурентов, компания должна устранить нарушения до 12 августа, сообщило ведомство. "Тверское УФАС выдало предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" по признакам нарушения на рынке топлива. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" устанавливает разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов. Такие действия являются признаком ценовой дискриминации потребителей", - говорится в сообщении. ФАС установила срок исполнения предупреждения 12 августа, компания должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок в Твери. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сургутнефтегаз, фас рф