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Мосбиржа включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста

Мосбиржа включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста - 29.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста

Московская биржа с 30 июля включит акции уральской девелоперской компании "АПРИ" в сектор роста, следует из сообщения торговой площадки. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T20:18+0300

2024-07-29T20:18+0300

2024-07-29T20:18+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 30 июля включит акции уральской девелоперской компании "АПРИ" в сектор роста, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 29.07.2024 приняты следующие решения: включить с 30.07.2024 в сектор роста следующие ценные бумаги: акции обыкновенные публичного акционерного общества "АПРИ", - сказано в сообщении. Сектор роста Московской биржи создан для помощи в привлечении инвестиций компаниями малой и средней капитализации. В сектор включаются ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее трех лет и выручкой не менее 120 миллионов рублей. Девелопер "АПРИ" ранее объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания собирает заявки инвесторов с 22 по 29 июля, начало торгов акциями ожидается 30 июля.

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торги, мосбиржа, акции