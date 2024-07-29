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Мосбиржа включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста
Мосбиржа включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста - 29.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста
Московская биржа с 30 июля включит акции уральской девелоперской компании "АПРИ" в сектор роста, следует из сообщения торговой площадки. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:18+0300
2024-07-29T20:18+0300
2024-07-29T20:18+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 30 июля включит акции уральской девелоперской компании "АПРИ" в сектор роста, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 29.07.2024 приняты следующие решения: включить с 30.07.2024 в сектор роста следующие ценные бумаги: акции обыкновенные публичного акционерного общества "АПРИ", - сказано в сообщении. Сектор роста Московской биржи создан для помощи в привлечении инвестиций компаниями малой и средней капитализации. В сектор включаются ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее трех лет и выручкой не менее 120 миллионов рублей. Девелопер "АПРИ" ранее объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания собирает заявки инвесторов с 22 по 29 июля, начало торгов акциями ожидается 30 июля.
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торги, мосбиржа, акции
Экономика, Торги, Мосбиржа, Акции
Мосбиржа включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста
Мосбиржа 30 июля включит акции девелопера "АПРИ" в сектор роста
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 30 июля включит акции уральской девелоперской компании "АПРИ" в сектор роста, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 29.07.2024 приняты следующие решения: включить с 30.07.2024 в сектор роста следующие ценные бумаги: акции обыкновенные публичного акционерного общества "АПРИ", - сказано в сообщении.
Сектор роста Московской биржи создан для помощи в привлечении инвестиций компаниями малой и средней капитализации. В сектор включаются ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее трех лет и выручкой не менее 120 миллионов рублей.
Девелопер "АПРИ" ранее объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания собирает заявки инвесторов с 22 по 29 июля, начало торгов акциями ожидается 30 июля.
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