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Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК

Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК - 29.07.2024, ПРАЙМ

Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК

Первый вице-премьер России вошел в состав Национального антитеррористического комитета, следует из указа президента Владимира Путина. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T18:01+0300

2024-07-29T18:01+0300

2024-07-29T18:02+0300

владимир путин

национальный антитеррористический комитет

указ президента рф

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России вошел в состав Национального антитеррористического комитета, следует из указа президента Владимира Путина. "Внести в состав Национального антитеррористического комитета по должностям… следующие изменения: дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: "3(1). Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации", - сказано в тексте документа.Кроме того, глава государства признал четвертый пункт, в котором была прописана должность вице-премьера - полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, недействительным.С 14 мая 2024 года должность первого заместителя председателя правительства занимает Денис Мантуров.

https://1prime.ru/20240729/morskaya-kollegiya-850513350.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, национальный антитеррористический комитет, указ президента рф