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Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК - 29.07.2024, ПРАЙМ
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК
Первый вице-премьер России вошел в состав Национального антитеррористического комитета, следует из указа президента Владимира Путина. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T18:01+0300
2024-07-29T18:01+0300
2024-07-29T18:02+0300
владимир путин
национальный антитеррористический комитет
указ президента рф
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России вошел в состав Национального антитеррористического комитета, следует из указа президента Владимира Путина. "Внести в состав Национального антитеррористического комитета по должностям… следующие изменения: дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: "3(1). Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации", - сказано в тексте документа.Кроме того, глава государства признал четвертый пункт, в котором была прописана должность вице-премьера - полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, недействительным.С 14 мая 2024 года должность первого заместителя председателя правительства занимает Денис Мантуров.
https://1prime.ru/20240729/morskaya-kollegiya-850513350.html
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владимир путин, национальный антитеррористический комитет, указ президента рф
Владимир Путин, Национальный антитеррористический комитет, Указ президента РФ
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК 29 июля
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России вошел в состав Национального антитеррористического комитета, следует из указа президента Владимира Путина.
"Внести в состав Национального антитеррористического комитета по должностям… следующие изменения: дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: "3(1). Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации", - сказано в тексте документа.
Кроме того, глава государства признал четвертый пункт, в котором была прописана должность вице-премьера - полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, недействительным.
С 14 мая 2024 года должность первого заместителя председателя правительства занимает Денис Мантуров.
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