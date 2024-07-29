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США не намерены отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов

США не намерены отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов - 29.07.2024, ПРАЙМ

США не намерены отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов

Вашингтон не станет отменять выданные американскому бизнесу лицензии на добычу нефти в Венесуэле после прошедших в стране президентских выборов. Об этом сообщил | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T20:12+0300

2024-07-29T20:12+0300

2024-07-29T20:13+0300

политика

сша

венесуэла

добыча нефти

николас мадуро

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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Вашингтон не станет отменять выданные американскому бизнесу лицензии на добычу нефти в Венесуэле после прошедших в стране президентских выборов. Об этом сообщил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США. "В настоящее время не рассматривается возможность изменения ранее выданных лицензий", — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли США отменить лицензии, которые ранее были выданы Chervon и другим американским фирмам. Представитель администрации США добавил, что Вашингтон находится в процессе оценки результатов прошедших выборов и не может "вдаваться в гипотетические рассуждения" об изменениях в своем подходе к вопросу лицензий.При этом чиновник заявил, что Вашингтон не исключает введения новых санкций против Венесуэлы. Так он ответил на вопрос о том, приведут ли прошедшие в стране выборы к новым мерам против Каракаса.По словам представителя Белого дома, что санкционная политика Вашингтона будет определяться американскими международными интересами, а также "действиями и бездействиями" со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его представителей.Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля.

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сша, венесуэла, добыча нефти, николас мадуро