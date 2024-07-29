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Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ

Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ - 29.07.2024, ПРАЙМ

Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ

Вице-премьер РФ Александр Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин, сообщило правительство РФ. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T17:03+0300

2024-07-29T17:03+0300

2024-07-29T17:06+0300

нпз

александр новак

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин, сообщило правительство РФ.Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем топливном рынке, участники которого обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям."Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки для недопущения роста стоимости выше уровня инфляции. Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин", - сообщило правительство по итогам штаба.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпз, александр новак