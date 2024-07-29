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Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ
Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ
Вице-премьер РФ Александр Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин, сообщило правительство РФ. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:03+0300
2024-07-29T17:06+0300
нпз
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин, сообщило правительство РФ.Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем топливном рынке, участники которого обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям."Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки для недопущения роста стоимости выше уровня инфляции. Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин", - сообщило правительство по итогам штаба.
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нпз, александр новак
НПЗ, Александр Новак
17:03 29.07.2024 (обновлено: 17:06 29.07.2024)
 
Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ

Новак: нефтяные компании должны увеличить загрузку НПЗ из-за высокого спроса на бензин

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин, сообщило правительство РФ.
Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем топливном рынке, участники которого обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.
"Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки для недопущения роста стоимости выше уровня инфляции. Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин", - сообщило правительство по итогам штаба.
 
НПЗАлександр Новак
 
 
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