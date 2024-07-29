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Названа дата начала обмена бумаг HeadHunter Group на акции МКПАО - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Названа дата начала обмена бумаг HeadHunter Group на акции МКПАО
Названа дата начала обмена бумаг HeadHunter Group на акции МКПАО - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названа дата начала обмена бумаг HeadHunter Group на акции МКПАО
Обмен акций и расписок кипрской HeadHunter Group на акции МКПАО "Хэдхантер" - новой материнской компании группы - стартует с 12 августа, сообщила российская... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:16+0300
2024-07-29T20:16+0300
экономика
headhunter
обмен
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Обмен акций и расписок кипрской HeadHunter Group на акции МКПАО "Хэдхантер" - новой материнской компании группы - стартует с 12 августа, сообщила российская компания. "Владельцы обыкновенных акций HeadHunter Group PLC, ... владельцы американских депозитарных расписок... смогут принять участие в дополнительном размещении обыкновенных акций эмитента путем открытой подписки ... и приобрести обыкновенные акции эмитента, оплатив их, в том числе, акциями компании и/или АДР. Предполагаемые сроки осуществления Размещения: ... Приглашение, дата начала размещения Акций ("Дата начала размещения") 12 августа 2024 года ... Приостановка торгов АДР HeadHunter Group PLC на Московской Бирже 12 августа 2024 года", - говорится в сообщении. Там добавили, что в настоящий момент компания находится в процессе получения листинга на Московской бирже. Дата окончания размещения акций запланирована на 20 сентября, а начало торгов - на 23 сентября. Делистинг АДР кипрской HeadHunter Group PLC на Московской бирже может состояться 27 сентября. В компании добавили, что торги АДР на Московской бирже и "СПБ бирже" будут приостановлены на весь период размещения, после завершения которого листинг АДР на обеих биржах будет прекращен. В марте гендиректор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков говорил, что компания планирует провести листинг на Московской бирже в 2024 году, а также создать условия для возобновления дивидендных выплат акционерам. Позже стало известно, что выход на биржу ожидается в третьем квартале 2024 года. МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР.
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headhunter, обмен
Экономика, Headhunter, обмен
20:16 29.07.2024
 
Названа дата начала обмена бумаг HeadHunter Group на акции МКПАО

Обмен бумаг HeadHunter Group на акции МКПАО "Хэдхантер" начнется с 12 августа

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Обмен акций и расписок кипрской HeadHunter Group на акции МКПАО "Хэдхантер" - новой материнской компании группы - стартует с 12 августа, сообщила российская компания.
"Владельцы обыкновенных акций HeadHunter Group PLC, ... владельцы американских депозитарных расписок... смогут принять участие в дополнительном размещении обыкновенных акций эмитента путем открытой подписки ... и приобрести обыкновенные акции эмитента, оплатив их, в том числе, акциями компании и/или АДР. Предполагаемые сроки осуществления Размещения: ... Приглашение, дата начала размещения Акций ("Дата начала размещения") 12 августа 2024 года ... Приостановка торгов АДР HeadHunter Group PLC на Московской Бирже 12 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Там добавили, что в настоящий момент компания находится в процессе получения листинга на Московской бирже. Дата окончания размещения акций запланирована на 20 сентября, а начало торгов - на 23 сентября. Делистинг АДР кипрской HeadHunter Group PLC на Московской бирже может состояться 27 сентября.
В компании добавили, что торги АДР на Московской бирже и "СПБ бирже" будут приостановлены на весь период размещения, после завершения которого листинг АДР на обеих биржах будет прекращен.
В марте гендиректор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков говорил, что компания планирует провести листинг на Московской бирже в 2024 году, а также создать условия для возобновления дивидендных выплат акционерам. Позже стало известно, что выход на биржу ожидается в третьем квартале 2024 года.
МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР.
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
В ВТБ одобрили размещение допвыпуска бессрочных замещающих облигаций
20:14
 
ЭкономикаHeadhunterобмен
 
 
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