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В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине

В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ

В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине

Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T22:46+0300

2024-07-29T22:46+0300

2024-07-29T22:46+0300

экономика

великобритания

бюджет

поддержка украины

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных средств. Об этом сообщила в понедельник в ходе выступления в Палате общин глава Минфина Британии Рейчел Ривз. По ее словам, с 2022 года правительство при поддержке всего состава нижней палаты парламента "справедливо оказывает военную помощь Украине в ответ на российское вторжение". "Аудит расходов показал, что в резерве не было отложено достаточно средств для финансирования всех этих расходов", — подчеркнула Ривз. Она также заявила, что кабмин в нынешнем составе продолжит выполнять указанные выше обязательства, но, в отличие от предыдущего правительства, они будут финансово обеспечены в полном объеме. Ривз также отметила, что бюджет ее предшественников имел "дыру" расходов на сумму в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которые не были финансово подкреплены. Поэтому ее кабмин планирует сократить государственные расходы на 5,5 миллиарда фунтов в 2024 году и 8 миллиардов — в 2025 году, добавила она.

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великобритания, бюджет, поддержка украины