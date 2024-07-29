Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/obyazatelstva-850521840.html
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине
Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T22:46+0300
2024-07-29T22:46+0300
экономика
великобритания
бюджет
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных средств. Об этом сообщила в понедельник в ходе выступления в Палате общин глава Минфина Британии Рейчел Ривз. По ее словам, с 2022 года правительство при поддержке всего состава нижней палаты парламента "справедливо оказывает военную помощь Украине в ответ на российское вторжение". "Аудит расходов показал, что в резерве не было отложено достаточно средств для финансирования всех этих расходов", — подчеркнула Ривз. Она также заявила, что кабмин в нынешнем составе продолжит выполнять указанные выше обязательства, но, в отличие от предыдущего правительства, они будут финансово обеспечены в полном объеме. Ривз также отметила, что бюджет ее предшественников имел "дыру" расходов на сумму в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которые не были финансово подкреплены. Поэтому ее кабмин планирует сократить государственные расходы на 5,5 миллиарда фунтов в 2024 году и 8 миллиардов — в 2025 году, добавила она.
https://1prime.ru/20240729/podderzhka-850519204.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, бюджет, поддержка украины
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, бюджет, поддержка Украины
22:46 29.07.2024
 
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине

Минфин Британии: обязательства по помощи Украине были недостаточно обеспечены

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных средств. Об этом сообщила в понедельник в ходе выступления в Палате общин глава Минфина Британии Рейчел Ривз.
По ее словам, с 2022 года правительство при поддержке всего состава нижней палаты парламента "справедливо оказывает военную помощь Украине в ответ на российское вторжение".
"Аудит расходов показал, что в резерве не было отложено достаточно средств для финансирования всех этих расходов", — подчеркнула Ривз.
Она также заявила, что кабмин в нынешнем составе продолжит выполнять указанные выше обязательства, но, в отличие от предыдущего правительства, они будут финансово обеспечены в полном объеме.
Ривз также отметила, что бюджет ее предшественников имел "дыру" расходов на сумму в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которые не были финансово подкреплены. Поэтому ее кабмин планирует сократить государственные расходы на 5,5 миллиарда фунтов в 2024 году и 8 миллиардов — в 2025 году, добавила она.
Киев, Украина
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене
Вчера, 20:32
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯбюджетподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала