https://1prime.ru/20240729/obyazatelstva-850521840.html
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине
Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T22:46+0300
2024-07-29T22:46+0300
2024-07-29T22:46+0300
экономика
великобритания
бюджет
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных средств. Об этом сообщила в понедельник в ходе выступления в Палате общин глава Минфина Британии Рейчел Ривз. По ее словам, с 2022 года правительство при поддержке всего состава нижней палаты парламента "справедливо оказывает военную помощь Украине в ответ на российское вторжение". "Аудит расходов показал, что в резерве не было отложено достаточно средств для финансирования всех этих расходов", — подчеркнула Ривз. Она также заявила, что кабмин в нынешнем составе продолжит выполнять указанные выше обязательства, но, в отличие от предыдущего правительства, они будут финансово обеспечены в полном объеме. Ривз также отметила, что бюджет ее предшественников имел "дыру" расходов на сумму в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которые не были финансово подкреплены. Поэтому ее кабмин планирует сократить государственные расходы на 5,5 миллиарда фунтов в 2024 году и 8 миллиардов — в 2025 году, добавила она.
https://1prime.ru/20240729/podderzhka-850519204.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, бюджет, поддержка украины
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, бюджет, поддержка Украины
В Британии обнаружили необеспеченность обязательств по помощи Украине
Минфин Британии: обязательства по помощи Украине были недостаточно обеспечены
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Проверка бюджета прошлого британского правительства выявила, что взятые им обязательства по поддержке Киева опирались на недостаточное количество резервных средств. Об этом сообщила в понедельник в ходе выступления в Палате общин глава Минфина Британии Рейчел Ривз.
По ее словам, с 2022 года правительство при поддержке всего состава нижней палаты парламента "справедливо оказывает военную помощь Украине в ответ на российское вторжение".
"Аудит расходов показал, что в резерве не было отложено достаточно средств для финансирования всех этих расходов", — подчеркнула Ривз.
Она также заявила, что кабмин в нынешнем составе продолжит выполнять указанные выше обязательства, но, в отличие от предыдущего правительства, они будут финансово обеспечены в полном объеме.
Ривз также отметила, что бюджет ее предшественников имел "дыру" расходов на сумму в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которые не были финансово подкреплены. Поэтому ее кабмин планирует сократить государственные расходы на 5,5 миллиарда фунтов в 2024 году и 8 миллиардов — в 2025 году, добавила она.
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене