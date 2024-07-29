https://1prime.ru/20240729/paksh-850515832.html

Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2"

Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2" - 29.07.2024, ПРАЙМ

Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2"

Первый блок атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии планируют запустить в 2030 году, второй - в 2031-м, рассказал директор по строительству Александр Тупицын. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T18:05+0300

2024-07-29T18:05+0300

2024-07-29T18:05+0300

энергетика

венгрия

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg

ПАКШ (Венгрия), 29 июл - ПРАЙМ. Первый блок атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии планируют запустить в 2030 году, второй - в 2031-м, рассказал директор по строительству Александр Тупицын."Исключение из санкций развязало руки, бизнес перестал относиться к этому проекту очень осторожно. То есть он понимает, что возможности работы есть, оглядываться постоянно нет необходимости", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке новых блоков.В конце июня ЕС официально подтвердил отсутствие ограничений для проекта АЭС "Пакш-2". Таким образом компаниям больше нет необходимости запрашивать разрешение на работу у регуляторов. Проектом интересуются не только венгерские компании, но и сербские, немецкие, итальянские и турецкие. "Пакш" — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Проект "Пакш-2" с двумя энергоблоками реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения, подписанного в 2014-м.

https://1prime.ru/20240726/neft-850453173.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2"