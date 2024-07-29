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Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2" - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2"
Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2" - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2"
Первый блок атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии планируют запустить в 2030 году, второй - в 2031-м, рассказал директор по строительству Александр Тупицын. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T18:05+0300
2024-07-29T18:05+0300
энергетика
венгрия
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
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ПАКШ (Венгрия), 29 июл - ПРАЙМ. Первый блок атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии планируют запустить в 2030 году, второй - в 2031-м, рассказал директор по строительству Александр Тупицын."Исключение из санкций развязало руки, бизнес перестал относиться к этому проекту очень осторожно. То есть он понимает, что возможности работы есть, оглядываться постоянно нет необходимости", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке новых блоков.В конце июня ЕС официально подтвердил отсутствие ограничений для проекта АЭС "Пакш-2". Таким образом компаниям больше нет необходимости запрашивать разрешение на работу у регуляторов. Проектом интересуются не только венгерские компании, но и сербские, немецкие, итальянские и турецкие. "Пакш" — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Проект "Пакш-2" с двумя энергоблоками реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения, подписанного в 2014-м.
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венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2"
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2"
18:05 29.07.2024
 
Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2"

Новые блоки АЭС "Пакш-2" планируется запустить в 2030 г и 2031 г

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© Фото : PAKS II. ZRT
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ПАКШ (Венгрия), 29 июл - ПРАЙМ. Первый блок атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии планируют запустить в 2030 году, второй - в 2031-м, рассказал директор по строительству Александр Тупицын.
"Исключение из санкций развязало руки, бизнес перестал относиться к этому проекту очень осторожно. То есть он понимает, что возможности работы есть, оглядываться постоянно нет необходимости", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке новых блоков.
В конце июня ЕС официально подтвердил отсутствие ограничений для проекта АЭС "Пакш-2". Таким образом компаниям больше нет необходимости запрашивать разрешение на работу у регуляторов. Проектом интересуются не только венгерские компании, но и сербские, немецкие, итальянские и турецкие.
"Пакш" — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Проект "Пакш-2" с двумя энергоблоками реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения, подписанного в 2014-м.
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ЭнергетикаВЕНГРИЯАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"
 
 
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