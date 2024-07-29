https://1prime.ru/20240729/paksh-850517694.html
Названы последствия прибытия ловушки расплава на АЭС "Пакш-2" раньше срока
Названы последствия прибытия ловушки расплава на АЭС "Пакш-2" раньше срока - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названы последствия прибытия ловушки расплава на АЭС "Пакш-2" раньше срока
Прибытие "ловушки расплава" для первого блока АЭС "Пакш-2" ранее установленного срока не повлияет на сроки заливки "первого бетона". Об этом сообщил... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:32+0300
2024-07-29T19:32+0300
2024-07-29T19:32+0300
энергетика
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ПАКШ (Венгрия), 29 июл - ПРАЙМ. Прибытие "ловушки расплава" для первого блока АЭС "Пакш-2" ранее установленного срока не повлияет на сроки заливки "первого бетона". Об этом сообщил замдиректора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын. Он отметил, что прибытие из РФ первого крупногабаритного и тяжеловесного оборудования первого контура — ловушки расплава — ожидается с небольшим опережением графика. По его словам, у первого бетона есть своя технологическая последовательность. "Мы взяли на себя очень жесткую амбициозную задачу сделать его в этом году... Прибытие ловушки расплава не влияет на сдвижку сроков первого бетона как влево, так и вправо, но подстегивает строителей выполнять работу дальше", — рассказал Тупицын журналистам на стройплощадке. Он также напомнил, что заливка "первого бетона" запланирована на конец 2024 — начало 2025 года. Начальник управления строительных работ строительно-монтажной базы АЭС "Пакш-2" Артём Маевский сообщил, что ввод в работу бетонно-смесительного узла запланирован на вторую декаду августа, в процессе также находится строительство арматурного цеха, площадки разгрузки тяжеловесов и других объектов, которые планируется возвести к "первому бетону". Бетонный завод будет работать 24/7, на пике, возможно, придётся привлекать сторонние заводы, отметил он. Ловушка расплава, или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду. "Пакш" — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Проект "Пакш-2" с двумя энергоблоками реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения, подписанного в 2014-м.
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венгрия, аэс "пакш-2", энергоблок
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш-2", энергоблок
Названы последствия прибытия ловушки расплава на АЭС "Пакш-2" раньше срока
Тупицын: прибытие ловушки расплава на АЭС "Пакш-2" не влияет на заливку бетона
ПАКШ (Венгрия), 29 июл - ПРАЙМ. Прибытие "ловушки расплава" для первого блока АЭС "Пакш-2" ранее установленного срока не повлияет на сроки заливки "первого бетона". Об этом сообщил замдиректора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын.
Он отметил, что прибытие из РФ первого крупногабаритного и тяжеловесного оборудования первого контура — ловушки расплава — ожидается с небольшим опережением графика.
По его словам, у первого бетона есть своя технологическая последовательность.
"Мы взяли на себя очень жесткую амбициозную задачу сделать его в этом году... Прибытие ловушки расплава не влияет на сдвижку сроков первого бетона как влево, так и вправо, но подстегивает строителей выполнять работу дальше", — рассказал Тупицын журналистам на стройплощадке.
Он также напомнил, что заливка "первого бетона" запланирована на конец 2024 — начало 2025 года.
Начальник управления строительных работ строительно-монтажной базы АЭС "Пакш-2" Артём Маевский сообщил, что ввод в работу бетонно-смесительного узла запланирован на вторую декаду августа, в процессе также находится строительство арматурного цеха, площадки разгрузки тяжеловесов и других объектов, которые планируется возвести к "первому бетону".
Бетонный завод будет работать 24/7, на пике, возможно, придётся привлекать сторонние заводы, отметил он.
Ловушка расплава, или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду.
"Пакш" — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Проект "Пакш-2" с двумя энергоблоками реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения, подписанного в 2014-м.
Названы сроки запуска новых блоков АЭС "Пакш-2"