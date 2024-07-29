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Столкнувшийся с поездом "Камаз" уже четыре раза нарушал ПДД
Столкнувшийся с поездом "Камаз" уже четыре раза нарушал ПДД - 29.07.2024, ПРАЙМ
Столкнувшийся с поездом "Камаз" уже четыре раза нарушал ПДД
На грузовой автомобиль "Камаз", который сегодня утром столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер под Волгоградом, выписаны четыре штрафа на 4,5... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:30+0300
2024-07-29T17:30+0300
2024-07-29T17:40+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. На грузовой автомобиль "Камаз", который сегодня утром столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер под Волгоградом, выписаны четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей. Все они направлены использовавшей транспортное средство московской компании ООО "Дастрой", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов.Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов. Уточнялось, что водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Двадцать пострадавших в результате схода поезда под Волгоградом доставили в Котельниковскую ЦРБ, среди них семь детей.Грузовик принадлежит калининградской компании "Каркаде", занимающейся лизингом и сублизингом. На момент аварии "Камаз" находился в пользовании московской компании "Дастрой", сообщают РИА Новости. Сообщается, что на транспортное средство ГИБДД выписаны три штрафа по 500 рублей, а также 3 тысячи рублей от другого органа. Общая сумма штрафов и исполнительских сборов, которую судебные приставы намерены получить от компании ООО "Дастрой" составляет 44,5 тысячи рублей.
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камаз, пдд, штрафы гибдд
Происшествия, Камаз, ПДД, штрафы ГИБДД
Столкнувшийся с поездом "Камаз" уже четыре раза нарушал ПДД
Штрафы на 4,5 тыс рублей числятся за столкнувшимся с поездом "Камазом" за нарушение ПДД
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. На грузовой автомобиль "Камаз", который сегодня утром столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер под Волгоградом, выписаны четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей. Все они направлены использовавшей транспортное средство московской компании ООО "Дастрой", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов.
Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов. Уточнялось, что водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Двадцать пострадавших в результате схода поезда под Волгоградом доставили в Котельниковскую ЦРБ, среди них семь детей.
Грузовик принадлежит калининградской компании "Каркаде", занимающейся лизингом и сублизингом. На момент аварии "Камаз" находился в пользовании московской компании "Дастрой", сообщают РИА Новости.
Сообщается, что на транспортное средство ГИБДД выписаны три штрафа по 500 рублей, а также 3 тысячи рублей от другого органа. Общая сумма штрафов и исполнительских сборов, которую судебные приставы намерены получить от компании ООО "Дастрой" составляет 44,5 тысячи рублей.
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