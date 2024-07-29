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Без лимитов и ограничений: кому прибавят пенсии в августе
Без лимитов и ограничений: кому прибавят пенсии в августе - 29.07.2024, ПРАЙМ
Без лимитов и ограничений: кому прибавят пенсии в августе
В августе, помимо традиционных для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенным категориям граждан, ожидается еще одна. От этом агентству "Прайм"... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T02:02+0300
2024-07-29T02:02+0300
2024-07-29T02:02+0300
пенсии
госдума
эксклюзив
людмила иванова-швец
россия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В августе, помимо традиционных для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенным категориям граждан, ожидается еще одна. От этом агентству "Прайм" рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова.В последнее время законодатели постоянно вносят изменения и дополнения в пенсионное обеспечение граждан. Очередная поправка касается ежемесячной доплаты за уход в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы. В этом, по словам эксперта, была определенная сложность: выплаты полагались лишь при условии, что уход оформит трудоспособный неработающий гражданин.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо на днях Госдума приняла поправку, снимающую эти ограничения. "Доплата будет выплачиваться с 1 января 2025 года всем, кому она положена с учетом индексации по тем правилам, которые есть для этих категорий пенсионеров", - пояснила экономист. При этом оформлять ничего не понадобится, все назначат автоматически.Традиционно ежемесячно происходят изменения в выплатах для отдельных категорий пенсионеров. Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16269,75 рублей получат пенсионеры, достигшие 80- летнего возраста, и получившие инвалидность 1 группы.Также с 1 августа прибавку к пенсии получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей. Эта доплата рассчитывается, исходя из стажа работы, среднемесячной заработной платы и отчислений в СФР.Произойдет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты работающего пенсионера, а также от стоимости пенсионного балла в том году, когда пенсионер выходил на пенсию.Кроме того, на рост пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые работали, но уволились - им наконец проведут индексацию за пропущенные годыВо всех этих случаях перерасчеты производятся автоматически, лично обращаться в фонд нет необходимости, заключила Иванова-Швец.
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пенсии, госдума, эксклюзив, людмила иванова-швец, россия
Пенсии, Госдума, Эксклюзив, Людмила Иванова-Швец, РОССИЯ
Без лимитов и ограничений: кому прибавят пенсии в августе
Доцент Иванова-Швец: ГД вводит доплату в 1 200 рублей для пенсионеров от 80 лет
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В августе, помимо традиционных для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенным категориям граждан, ожидается еще одна. От этом агентству "Прайм" рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В последнее время законодатели постоянно вносят изменения и дополнения в пенсионное обеспечение граждан. Очередная поправка касается ежемесячной доплаты за уход в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы. В этом, по словам эксперта, была определенная сложность: выплаты полагались лишь при условии, что уход оформит трудоспособный неработающий гражданин.
Но на днях Госдума приняла поправку, снимающую эти ограничения. "Доплата будет выплачиваться с 1 января 2025 года всем, кому она положена с учетом индексации по тем правилам, которые есть для этих категорий пенсионеров", - пояснила экономист. При этом оформлять ничего не понадобится, все назначат автоматически.
Традиционно ежемесячно происходят изменения в выплатах для отдельных категорий пенсионеров. Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16269,75 рублей получат пенсионеры, достигшие 80- летнего возраста, и получившие инвалидность 1 группы.
ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей
Также с 1 августа прибавку к пенсии получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей. Эта доплата рассчитывается, исходя из стажа работы, среднемесячной заработной платы и отчислений в СФР.
Произойдет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты работающего пенсионера, а также от стоимости пенсионного балла в том году, когда пенсионер выходил на пенсию.
Кроме того, на рост пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые работали, но уволились - им наконец проведут индексацию за пропущенные годы
Во всех этих случаях перерасчеты производятся автоматически, лично обращаться в фонд нет необходимости, заключила Иванова-Швец.
Это не исправить. Кто получит самую маленькую пенсию