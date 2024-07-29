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США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ

США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ - 29.07.2024, ПРАЙМ

США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ

Военнослужащие США осуществляют переброску танков и боевых машин пехоты в Польшу. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T17:42+0300

2024-07-29T17:42+0300

2024-07-29T17:42+0300

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ВАРШАВА, 29 июл - ПРАЙМ. Военнослужащие США осуществляют переброску танков и боевых машин пехоты в Польшу. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet. Отмечается, что переброска техники проиводитя из Германии в расположенный на северо-востоке страны город Повидз."87 танков и 150 боевых машин пехоты. Операция укрепляет восточный фланг НАТО", — сказано в сообщении. По данным радиостанции, переброска является "частью запланированной операции по переброске военной техники армией США" на польские склады с военного склада в Мангейме. Радиостанция пояснила, что склады в Повидзе находятся вблизи аэропорта, "что позволяет быстро перебрасывать оборудование по воздуху вместе с запасами боеприпасов в случае необходимости". Также отмечается, что переброска техники продлится до конца сентября.

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польша, сша, танки, бмп