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США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ - 29.07.2024, ПРАЙМ
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США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ
США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ - 29.07.2024, ПРАЙМ
США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ
Военнослужащие США осуществляют переброску танков и боевых машин пехоты в Польшу. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:42+0300
2024-07-29T17:42+0300
вооружения
польша
сша
танки
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ВАРШАВА, 29 июл - ПРАЙМ. Военнослужащие США осуществляют переброску танков и боевых машин пехоты в Польшу. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet. Отмечается, что переброска техники проиводитя из Германии в расположенный на северо-востоке страны город Повидз."87 танков и 150 боевых машин пехоты. Операция укрепляет восточный фланг НАТО", — сказано в сообщении. По данным радиостанции, переброска является "частью запланированной операции по переброске военной техники армией США" на польские склады с военного склада в Мангейме. Радиостанция пояснила, что склады в Повидзе находятся вблизи аэропорта, "что позволяет быстро перебрасывать оборудование по воздуху вместе с запасами боеприпасов в случае необходимости". Также отмечается, что переброска техники продлится до конца сентября.
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польша
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польша, сша, танки, бмп
Вооружения, ПОЛЬША, США, Танки, БМП
17:42 29.07.2024
 
США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ

Radio Zet: американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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ВАРШАВА, 29 июл - ПРАЙМ. Военнослужащие США осуществляют переброску танков и боевых машин пехоты в Польшу. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet.
Отмечается, что переброска техники проиводитя из Германии в расположенный на северо-востоке страны город Повидз.
"87 танков и 150 боевых машин пехоты. Операция укрепляет восточный фланг НАТО", — сказано в сообщении.
По данным радиостанции, переброска является "частью запланированной операции по переброске военной техники армией США" на польские склады с военного склада в Мангейме.
Радиостанция пояснила, что склады в Повидзе находятся вблизи аэропорта, "что позволяет быстро перебрасывать оборудование по воздуху вместе с запасами боеприпасов в случае необходимости".
Также отмечается, что переброска техники продлится до конца сентября.
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ВооруженияПОЛЬШАСШАТанкиБМП
 
 
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