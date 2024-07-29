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В РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
В РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом - 29.07.2024, ПРАЙМ
В РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
Переезд в Волгоградской области, на котором грузовик "КАМАЗ" столкнулся с поездом, находится категории объектов, на которых подъемные плиты-заграждения не... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T21:13+0300
2024-07-29T21:13+0300
2024-07-29T21:13+0300
происшествия
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ржд
железнодорожный переезд
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Переезд в Волгоградской области, на котором грузовик "КАМАЗ" столкнулся с поездом, находится категории объектов, на которых подъемные плиты-заграждения не ставят. Об этом сообщили агентству РИА Новости в РЖД. В компании пояснили, что этот переезд, согласно нормативной базе, относится к четвертой категории с интенсивностью движения менее тысячи автомобилей в сутки в обоих направлениях. "Переезд регулируемый, без дежурного работника, имеет световую и звуковую сигнализацию. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются", — сообщили в компании. В РЖД отметили, что согласно правилам дорожного движения водитель автомобиля даже в отсутствие шлагбаума или плит-заграждений обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда, а при наличии светофора остановиться у красного сигнала. Ранее сотрудники местной полиции рассказали РИА Новости, что переезд на месте аварии не был оборудован барьерами и шлагбаумом.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
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россия, волгоградская область, ржд, железнодорожный переезд, авария
Происшествия, РОССИЯ, Волгоградская область, РЖД, железнодорожный переезд, авария
В РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
РЖД: переезд под Волгоградом относится к тем, где плиты-заграждения не ставятся
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Переезд в Волгоградской области, на котором грузовик "КАМАЗ" столкнулся с поездом, находится категории объектов, на которых подъемные плиты-заграждения не ставят. Об этом сообщили агентству РИА Новости в РЖД.
В компании пояснили, что этот переезд, согласно нормативной базе, относится к четвертой категории с интенсивностью движения менее тысячи автомобилей в сутки в обоих направлениях.
"Переезд регулируемый, без дежурного работника, имеет световую и звуковую сигнализацию. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются", — сообщили в компании.
В РЖД отметили, что согласно правилам дорожного движения водитель автомобиля даже в отсутствие шлагбаума или плит-заграждений обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда, а при наличии светофора остановиться у красного сигнала.
Ранее сотрудники местной полиции рассказали РИА Новости, что переезд на месте аварии не был оборудован барьерами и шлагбаумом.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
Столкнувшийся с поездом "Камаз" уже четыре раза нарушал ПДД