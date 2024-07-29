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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - 29.07.2024, ПРАЙМ
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд Казань - Адлер в Волгоградской области сошел с рельсов, есть пострадавшие. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ЕДДС Котельниковского... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T13:28+0300
2024-07-29T13:28+0300
происшествия
пострадавшие
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ВОЛГОГРАД, 29 июл – ПРАЙМ. Пассажирский поезд Казань - Адлер в Волгоградской области сошел с рельсов, есть пострадавшие. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ЕДДС Котельниковского района. "Шесть вагонов лежат на боку. Работают три бригады скорой помощи. Пассажирский поезд "Казань – Адлер", - говорится в сообщении.В ЕДДС добавили, что еще три вагона наклонились.
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пострадавшие
Происшествия, пострадавшие
13:28 29.07.2024
 
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области

ЕДДС: пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ВОЛГОГРАД, 29 июл – ПРАЙМ. Пассажирский поезд Казань - Адлер в Волгоградской области сошел с рельсов, есть пострадавшие. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ЕДДС Котельниковского района.
"Шесть вагонов лежат на боку. Работают три бригады скорой помощи. Пассажирский поезд "Казань – Адлер", - говорится в сообщении.
В ЕДДС добавили, что еще три вагона наклонились.
 
Происшествияпострадавшие
 
 
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