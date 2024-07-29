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Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали

Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали - 29.07.2024, ПРАЙМ

Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали

В больницу доставили пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, среди них ребенок. Все в стабильном состоянии, сообщил помощник министра... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T14:16+0300

2024-07-29T14:16+0300

2024-07-29T14:21+0300

авария

ржд

адлер

волгоград

волгоградская область

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В больницу доставили пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, среди них ребенок. Все в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.К месту аварии прибывают дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф.В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер.

адлер

волгоград

волгоградская область

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