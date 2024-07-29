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Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали
Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали - 29.07.2024, ПРАЙМ
Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали
В больницу доставили пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, среди них ребенок. Все в стабильном состоянии, сообщил помощник министра... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:16+0300
2024-07-29T14:21+0300
авария
ржд
адлер
волгоград
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В больницу доставили пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, среди них ребенок. Все в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.К месту аварии прибывают дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф.В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер.
адлер
волгоград
волгоградская область
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авария, ржд, адлер, волгоград, волгоградская область
авария, РЖД, АДЛЕР, ВОЛГОГРАД, Волгоградская область
14:16 29.07.2024 (обновлено: 14:21 29.07.2024)
 
Пятерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом эвакуировали

Минздрав: после схода поезда под Волгоградом 5 пострадавших эвакуированы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В больницу доставили пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, среди них ребенок. Все в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
К месту аварии прибывают дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф.
В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер.
 
аварияРЖДАДЛЕРВОЛГОГРАДВолгоградская область
 
 
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