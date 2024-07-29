Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240729/poezd-850508679.html
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД - 29.07.2024, ПРАЙМ
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД
Водитель "Камаза" на переезде под Волгоградом грубо нарушил ПДД, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:02+0300
2024-07-29T15:06+0300
происшествия
пдд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850508191_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_e069de91506db3ee5b5f45b9b66aabdb.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Водитель "Камаза" на переезде под Волгоградом грубо нарушил ПДД, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом сообщили РЖД. Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов."По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия", - сказано в релизе РЖД.В компании пояснили, что машинист применил экстренное торможение. Однако из-за маленького расстояния столкновения избежать не удалось. Подчеркивается, что скорость поезда на тот момент составляла 65 километров в час.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850508191_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_044bc13c2735e40aad0fb30c4f1ca62b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пдд
Происшествия, ПДД
15:02 29.07.2024 (обновлено: 15:06 29.07.2024)
 
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД

РЖД: водитель "Камаза" под Волгоградом нарушил ПДД, машинист экстренно затормозил

© Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
© Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Водитель "Камаза" на переезде под Волгоградом грубо нарушил ПДД, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом сообщили РЖД.
Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов.
"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия", - сказано в релизе РЖД.
В компании пояснили, что машинист применил экстренное торможение. Однако из-за маленького расстояния столкновения избежать не удалось.
Подчеркивается, что скорость поезда на тот момент составляла 65 километров в час.
 
ПроисшествияПДД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала