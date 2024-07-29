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РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД - 29.07.2024, ПРАЙМ
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД
Водитель "Камаза" на переезде под Волгоградом грубо нарушил ПДД, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:02+0300
2024-07-29T15:02+0300
2024-07-29T15:06+0300
происшествия
пдд
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Водитель "Камаза" на переезде под Волгоградом грубо нарушил ПДД, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом сообщили РЖД. Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов."По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия", - сказано в релизе РЖД.В компании пояснили, что машинист применил экстренное торможение. Однако из-за маленького расстояния столкновения избежать не удалось. Подчеркивается, что скорость поезда на тот момент составляла 65 километров в час.
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пдд
РЖД: поезд сошел с рельсов из-за нарушения водителем "Камаза" ПДД
РЖД: водитель "Камаза" под Волгоградом нарушил ПДД, машинист экстренно затормозил
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Водитель "Камаза" на переезде под Волгоградом грубо нарушил ПДД, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом сообщили РЖД.
Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов.
"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия", - сказано в релизе РЖД.
В компании пояснили, что машинист применил экстренное торможение. Однако из-за маленького расстояния столкновения избежать не удалось.
Подчеркивается, что скорость поезда на тот момент составляла 65 километров в час.