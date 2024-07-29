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Названо число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Названо число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названо число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Двадцать пострадавших в результате схода поезда под Волгоградом доставили в Котельниковскую ЦРБ, среди них семь детей. Об этом написала администрация... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:10+0300
2024-07-29T15:10+0300
2024-07-29T15:10+0300
происшествия
пострадавшие
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Двадцать пострадавших в результате схода поезда под Волгоградом доставили в Котельниковскую ЦРБ, среди них семь детей. Об этом написала администрация Волгоградской области в ТГ-канале.Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов. Уточнялось, что водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось."В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе 7 детей", - сообщила местная администрация.Ранее РЖД отмечали, что пострадали 15 человек, в том числе трое детей.
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пострадавшие
Происшествия, пострадавшие
Названо число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Власти Волгоградской области: 20 пострадавших при сходе поезда госпитализированы
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Двадцать пострадавших в результате схода поезда под Волгоградом доставили в Котельниковскую ЦРБ, среди них семь детей. Об этом написала администрация Волгоградской области в ТГ-канале.
Накануне 29 июля сообщалось, что пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов.
Уточнялось, что водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.
"В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе 7 детей", - сообщила местная администрация.
Ранее РЖД отмечали, что пострадали 15 человек, в том числе трое детей.