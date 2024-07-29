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Глава Волгоградской области рассказал о пострадавших в ЧП с поездом

Глава Волгоградской области рассказал о пострадавших в ЧП с поездом - 29.07.2024, ПРАЙМ

Глава Волгоградской области рассказал о пострадавших в ЧП с поездом

После произошедшего под Волгоградом ЧП с поездом три человека находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T17:32+0300

2024-07-29T17:32+0300

2024-07-29T17:32+0300

происшествия

волгоградская область

авария

пострадавшие

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - ПРАЙМ. После произошедшего под Волгоградом ЧП с поездом три человека находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Ранее власти региона сообщили, что в результате указанного выше происшествия 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. Отмечалось, что два человека — водитель и пассажирка находятся в тяжелом состоянии. "Тридцать человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии", — процитировала слова Бочарова администрация региона в своем Telegram- канале. В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на ж/д переезд на красный свет светофора. В результате этого произошло столкновение с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов состава, а семь — опрокинулись. Всего в поезде ехали 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне было остановлено.

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волгоградская область

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волгоградская область, авария, пострадавшие