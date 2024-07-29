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Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи
Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи - 29.07.2024, ПРАЙМ
Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи
Пассажиры поезда №491 Казань — Адлер, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом в результате столкновения с автомобилем "КАМАЗ", решили продолжить путь до | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T21:31+0300
2024-07-29T22:32+0300
происшествия
волгоградская область
сочи
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СОЧИ, 29 июл – ПРАЙМ. Пассажиры поезда №491 Казань — Адлер, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом в результате столкновения с автомобилем "КАМАЗ", решили продолжить путь до Сочи. Об этом сообщили в администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. "Все пассажиры поезда изъявили желание продолжить путь в сторону Адлера, им будет предоставлена такая возможность", — сказано в Telegram-канале районной администрации. Позднее в РЖД сообщили, что пассажиры поезда №491 в 20.45 по московскому времени продолжили поездку к месту назначения."В 20.45 мск десять вагонов с пассажирами поезда №491 Казань — Адлер отправились со станции Гремячая. В вагонах находится 311 человек", — сказано в сообщении РЖД в Telegram-канале.В компании уточнили, что поезд проследует измененным маршрутом через станции Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле. Также отмечается, что остальные пассажиры поезда №491 продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из восьми вагонов, специально прибывшим из Волгограда. В данный момент пассажирам выдают их вещи из пострадавших вагонов, добавили в РЖД.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что пассажирам предложили альтернативные варианты — вернуться домой либо продолжить путь до Адлера, при этом почти все они предпочли доехать до города-курорта Сочи. Ранее глава Сочи Андрей Прошунин выразил мнение, что отельерам курорта следует пойти навстречу отдыхающим, которые ехали в поезде Казань — Адлер и планировали отдых в олимпийской столице. Он отметил, что пассажиры поезда, направлявшиеся в Сочи, могут обратиться в администрацию города чтобы решить финансовые вопросы по возврату средств за сутки проживания.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
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волгоградская область, сочи
Происшествия, Волгоградская область, СОЧИ
21:31 29.07.2024 (обновлено: 22:32 29.07.2024)
 
Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи

Районная администрация: пассажиры поезда Казань — Адлер продолжат путь до Сочи

© Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
© Администрация Котельниковского района
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СОЧИ, 29 июл – ПРАЙМ. Пассажиры поезда №491 Казань — Адлер, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом в результате столкновения с автомобилем "КАМАЗ", решили продолжить путь до Сочи. Об этом сообщили в администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
"Все пассажиры поезда изъявили желание продолжить путь в сторону Адлера, им будет предоставлена такая возможность", — сказано в Telegram-канале районной администрации.
Позднее в РЖД сообщили, что пассажиры поезда №491 в 20.45 по московскому времени продолжили поездку к месту назначения.
"В 20.45 мск десять вагонов с пассажирами поезда №491 Казань — Адлер отправились со станции Гремячая. В вагонах находится 311 человек", — сказано в сообщении РЖД в Telegram-канале.
В компании уточнили, что поезд проследует измененным маршрутом через станции Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле. Также отмечается, что остальные пассажиры поезда №491 продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из восьми вагонов, специально прибывшим из Волгограда. В данный момент пассажирам выдают их вещи из пострадавших вагонов, добавили в РЖД.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что пассажирам предложили альтернативные варианты — вернуться домой либо продолжить путь до Адлера, при этом почти все они предпочли доехать до города-курорта Сочи.
Ранее глава Сочи Андрей Прошунин выразил мнение, что отельерам курорта следует пойти навстречу отдыхающим, которые ехали в поезде Казань — Адлер и планировали отдых в олимпийской столице. Он отметил, что пассажиры поезда, направлявшиеся в Сочи, могут обратиться в администрацию города чтобы решить финансовые вопросы по возврату средств за сутки проживания.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
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