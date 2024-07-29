https://1prime.ru/20240729/poezd-850520706.html

Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи

Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи - 29.07.2024, ПРАЙМ

Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи

Пассажиры поезда №491 Казань — Адлер, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом в результате столкновения с автомобилем "КАМАЗ", решили продолжить путь до | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T21:31+0300

2024-07-29T21:31+0300

2024-07-29T22:32+0300

происшествия

волгоградская область

сочи

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СОЧИ, 29 июл – ПРАЙМ. Пассажиры поезда №491 Казань — Адлер, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом в результате столкновения с автомобилем "КАМАЗ", решили продолжить путь до Сочи. Об этом сообщили в администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. "Все пассажиры поезда изъявили желание продолжить путь в сторону Адлера, им будет предоставлена такая возможность", — сказано в Telegram-канале районной администрации. Позднее в РЖД сообщили, что пассажиры поезда №491 в 20.45 по московскому времени продолжили поездку к месту назначения."В 20.45 мск десять вагонов с пассажирами поезда №491 Казань — Адлер отправились со станции Гремячая. В вагонах находится 311 человек", — сказано в сообщении РЖД в Telegram-канале.В компании уточнили, что поезд проследует измененным маршрутом через станции Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле. Также отмечается, что остальные пассажиры поезда №491 продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из восьми вагонов, специально прибывшим из Волгограда. В данный момент пассажирам выдают их вещи из пострадавших вагонов, добавили в РЖД.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что пассажирам предложили альтернативные варианты — вернуться домой либо продолжить путь до Адлера, при этом почти все они предпочли доехать до города-курорта Сочи. Ранее глава Сочи Андрей Прошунин выразил мнение, что отельерам курорта следует пойти навстречу отдыхающим, которые ехали в поезде Казань — Адлер и планировали отдых в олимпийской столице. Он отметил, что пассажиры поезда, направлявшиеся в Сочи, могут обратиться в администрацию города чтобы решить финансовые вопросы по возврату средств за сутки проживания.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.

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волгоградская область, сочи