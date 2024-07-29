https://1prime.ru/20240729/poezd-850521366.html
При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека - 29.07.2024, ПРАЙМ
При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T22:10+0300
2024-07-29T22:10+0300
2024-07-29T22:11+0300
происшествия
волгоградская область
дтп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850521210_0:9:2881:1630_1920x0_80_0_0_2e0815337cd5a8d20f0783f9990311a3.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале. Администрация сообщила со ссылкой на данные областного оперштаба и облздрава, что в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. Отмечается, что сейчас в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. "В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", — сказано в сообщении Администрация также сообщила, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
https://1prime.ru/20240729/poezd-850520706.html
волгоградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850521210_85:0:2764:2009_1920x0_80_0_0_db4cfbff5c44bbe841d83e62ea3ab719.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, дтп
Происшествия, Волгоградская область, ДТП
При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
При сходе с рельсов вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.
Администрация сообщила со ссылкой на данные областного оперштаба и облздрава, что в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. Отмечается, что сейчас в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети.
"В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", — сказано в сообщении
Администрация также сообщила, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
Пассажиры поезда после ЧП под Волгоградом решили продолжить путь до Сочи