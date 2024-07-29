https://1prime.ru/20240729/poezd-850521366.html

При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека - 29.07.2024, ПРАЙМ

При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T22:10+0300

2024-07-29T22:10+0300

2024-07-29T22:11+0300

происшествия

волгоградская область

дтп

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале. Администрация сообщила со ссылкой на данные областного оперштаба и облздрава, что в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. Отмечается, что сейчас в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. "В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", — сказано в сообщении Администрация также сообщила, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.

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волгоградская область

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волгоградская область, дтп