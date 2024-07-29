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При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека - 29.07.2024, ПРАЙМ
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При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека - 29.07.2024, ПРАЙМ
При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T22:10+0300
2024-07-29T22:11+0300
происшествия
волгоградская область
дтп
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале. Администрация сообщила со ссылкой на данные областного оперштаба и облздрава, что в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. Отмечается, что сейчас в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. "В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", — сказано в сообщении Администрация также сообщила, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
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волгоградская область
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волгоградская область, дтп
Происшествия, Волгоградская область, ДТП
22:10 29.07.2024 (обновлено: 22:11 29.07.2024)
 
При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

При сходе с рельсов вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В результате ЧП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.
Администрация сообщила со ссылкой на данные областного оперштаба и облздрава, что в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. Отмечается, что сейчас в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети.
"В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", — сказано в сообщении
Администрация также сообщила, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
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ПроисшествияВолгоградская областьДТП
 
 
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