https://1prime.ru/20240729/pomosch-850516252.html
США выделят новый пакет помощи Киеву
США выделят новый пакет помощи Киеву - 29.07.2024, ПРАЙМ
США выделят новый пакет помощи Киеву
Вашингтон предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T18:19+0300
2024-07-29T18:19+0300
2024-07-29T18:28+0300
вооружения
сша
украина
поддержка украины
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вашингтон предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.По его словам, Минобороны США "объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины" на сумму в 200 миллионов долларов Пакет требуется для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности, добавил Кирби.Он отметил, что пакет помощи содержит возможности, необходимые "для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленного Соединенными Штатами", а также добавил, что в пакет войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, в том числе ракеты Javelin.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240729/trevoga-850515486.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_9d0abf9a01c3e436265d9785491b1856.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, поддержка украины, вооружение
Вооружения, США, УКРАИНА, поддержка Украины, вооружение
США выделят новый пакет помощи Киеву
Белый дом: США выделят Киеву новый пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вашингтон предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Минобороны США "объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины" на сумму в 200 миллионов долларов
Пакет требуется для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности, добавил Кирби.
Он отметил, что пакет помощи содержит возможности, необходимые "для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленного Соединенными Штатами", а также добавил, что в пакет войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, в том числе ракеты Javelin.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Ничего не может сделать". На Западе бьют тревогу из-за ситуации на Украине