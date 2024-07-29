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США выделят новый пакет помощи Киеву

США выделят новый пакет помощи Киеву - 29.07.2024, ПРАЙМ

США выделят новый пакет помощи Киеву

Вашингтон предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T18:19+0300

2024-07-29T18:19+0300

2024-07-29T18:28+0300

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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вашингтон предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.По его словам, Минобороны США "объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины" на сумму ​​в 200 миллионов долларов Пакет требуется для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности, добавил Кирби.Он отметил, что пакет помощи содержит возможности, необходимые "для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленного Соединенными Штатами", а также добавил, что в пакет войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, в том числе ракеты Javelin.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, украина, поддержка украины, вооружение