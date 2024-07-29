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США выделят Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

США выделят Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов - 29.07.2024, ПРАЙМ

США выделят Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

Вашингтон предоставит Киеву военную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Об этом сообщил Пентагон. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T19:59+0300

2024-07-29T19:59+0300

2024-07-29T19:59+0300

вооружения

пентагон

поддержка украины

пакет помощи

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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предоставит Киеву военную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Об этом сообщил Пентагон. "Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины", — сказано в сообщении ведомства. Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что военная помощь в размере 200 миллионов долларов будет предоставлена рамках президентских полномочий. Новый пакет вооружений включает в себя ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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пентагон, поддержка украины, пакет помощи