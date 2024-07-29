https://1prime.ru/20240729/pomosch-850518180.html
США выделят Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
США выделят Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов - 29.07.2024, ПРАЙМ
США выделят Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
Вашингтон предоставит Киеву военную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Об этом сообщил Пентагон. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:59+0300
2024-07-29T19:59+0300
2024-07-29T19:59+0300
вооружения
пентагон
поддержка украины
пакет помощи
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_181f218a889e5d09b4b44490f925fa49.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предоставит Киеву военную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Об этом сообщил Пентагон. "Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины", — сказано в сообщении ведомства. Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что военная помощь в размере 200 миллионов долларов будет предоставлена рамках президентских полномочий. Новый пакет вооружений включает в себя ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240729/germaniya-850516814.html
пентагон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_926c84d474f7d1504d6ab594a8682862.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пентагон, поддержка украины, пакет помощи
Вооружения, Пентагон, поддержка Украины, пакет помощи
США выделят Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
Пентагон: США выделят ВСУ военную помощь на $1,5 млрд из фонда поддержки Украины
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предоставит Киеву военную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Об этом сообщил Пентагон.
"Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что военная помощь в размере 200 миллионов долларов будет предоставлена рамках президентских полномочий.
Новый пакет вооружений включает в себя ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Германия передала Украине боеприпасы, надводные беспилотники и танки