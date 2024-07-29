Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240729/postradavshie-850517405.html
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов - 29.07.2024, ПРАЙМ
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов
Всех пострадавших в происшествии в Волгоградской области пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:14+0300
2024-07-29T19:14+0300
происшествия
мчс россии
волгоградская область
авария
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850508022_0:49:1278:768_1920x0_80_0_0_b8d9024a64647ec6c689d536631bf6ce.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Всех пострадавших в происшествии в Волгоградской области пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что после установки вагонов специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда поедут на резервном поезде к местам отдыха. В МЧС также сообщили, что в ближайшее время прибудет аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой. Она позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. К месту прибыла аэромобильная группировка ведомства в составе 100 спасателей и двух единиц техники, сказано в сообщении.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов и семь опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
https://1prime.ru/20240729/pdd-850514268.html
волгоградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850508022_95:0:1183:816_1920x0_80_0_0_79d3bc3638868b45f6490c53561ab0fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мчс россии, волгоградская область, авария
Происшествия, МЧС России, Волгоградская область, авария
19:14 29.07.2024
 
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов

МЧС: всех пострадавших под Волгоградом извлекли из сошедших с рельсов вагонов

© Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
© Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Всех пострадавших в происшествии в Волгоградской области пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что после установки вагонов специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда поедут на резервном поезде к местам отдыха.
В МЧС также сообщили, что в ближайшее время прибудет аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой. Она позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. К месту прибыла аэромобильная группировка ведомства в составе 100 спасателей и двух единиц техники, сказано в сообщении.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов и семь опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
Столкнувшийся с поездом "Камаз" уже четыре раза нарушал ПДД
17:30
 
ПроисшествияМЧС РоссииВолгоградская областьавария
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала