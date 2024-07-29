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Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов - 29.07.2024, ПРАЙМ
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов
Всех пострадавших в происшествии в Волгоградской области пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:14+0300
2024-07-29T19:14+0300
2024-07-29T19:14+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Всех пострадавших в происшествии в Волгоградской области пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что после установки вагонов специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда поедут на резервном поезде к местам отдыха. В МЧС также сообщили, что в ближайшее время прибудет аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой. Она позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. К месту прибыла аэромобильная группировка ведомства в составе 100 спасателей и двух единиц техники, сказано в сообщении.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов и семь опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
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мчс россии, волгоградская область, авария
Происшествия, МЧС России, Волгоградская область, авария
Всех пострадавших в ЧП под Волгоградом извлекли из вагонов
МЧС: всех пострадавших под Волгоградом извлекли из сошедших с рельсов вагонов
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Всех пострадавших в происшествии в Волгоградской области пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что после установки вагонов специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда поедут на резервном поезде к местам отдыха.
В МЧС также сообщили, что в ближайшее время прибудет аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой. Она позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. К месту прибыла аэромобильная группировка ведомства в составе 100 спасателей и двух единиц техники, сказано в сообщении.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов и семь опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
Столкнувшийся с поездом "Камаз" уже четыре раза нарушал ПДД