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Россиянам рассказали, как обезвредить фейковое приложение банка - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как обезвредить фейковое приложение банка
Россиянам рассказали, как обезвредить фейковое приложение банка - 29.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как обезвредить фейковое приложение банка
При загрузке поддельного банковского приложения нельзя давать ему доступ к контактам или галерее, следует сразу же удалить его, запустить сканирование... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:00+0300
2024-07-29T17:00+0300
банки
мошенники
банковские карты
мобильное приложение
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. При загрузке поддельного банковского приложения нельзя давать ему доступ к контактам или галерее, следует сразу же удалить его, запустить сканирование антивирусом, сменить все пароли и связаться с банком для перевыпуска карт, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Ранее в понедельник в App Store появилось поддельное приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") под названием "Т-Банк: ProjectFlow" со схожей символикой: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение". Служба поддержки банка подтвердила РИА Новости, что приложение поддельное. "Если вы скачали мошенническую программу, не давайте ей доступ к системным функциям, например, к списку контактов или фотогалерее. Удалите ее, запустите сканирование антивирусом, смените все пароли и свяжитесь с вашим банком для перевыпуска карт", - сказал Морев. При этом на первый взгляд отличить мошенническое приложение очень тяжело, отметил эксперт. "Хакеры уже научились досконально копировать внешний стиль и дизайн брендов. При этом на поддельное приложение сразу накручиваются положительные отзывы, чтобы снизить бдительность пользователей. Единственный способ в таком случае - позвонить в банк и узнать, официальное ли это приложение", - порекомендовал он. Последствия у запуска такого приложения могут быть довольно печальными: мошенники могут получить полный доступ и к устройству, к соцсетям и мессенджерам, а еще - затаиться, и если жертва не сменит карты и пароли, атаковать ее повторно в любой момент. "Главное правило, как не стать жертвой мошенников - устанавливать приложения от официальных разработчиков в проверенных источниках. Также важно следить за официальными ресурсами банков, которые уведомляют пользователей о выходе новой версии приложений", - заключил Морев.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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банки, мошенники, банковские карты, мобильное приложение
Банки, МОШЕННИКИ, банковские карты, мобильное приложение
17:00 29.07.2024
 
Россиянам рассказали, как обезвредить фейковое приложение банка

Морев: фейковое приложение банка удаляют, а затем делают новые пароли и карты

© Unsplash/Clay BanksБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Clay Banks
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. При загрузке поддельного банковского приложения нельзя давать ему доступ к контактам или галерее, следует сразу же удалить его, запустить сканирование антивирусом, сменить все пароли и связаться с банком для перевыпуска карт, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
Ранее в понедельник в App Store появилось поддельное приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") под названием "Т-Банк: ProjectFlow" со схожей символикой: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение". Служба поддержки банка подтвердила РИА Новости, что приложение поддельное.
"Если вы скачали мошенническую программу, не давайте ей доступ к системным функциям, например, к списку контактов или фотогалерее. Удалите ее, запустите сканирование антивирусом, смените все пароли и свяжитесь с вашим банком для перевыпуска карт", - сказал Морев.
При этом на первый взгляд отличить мошенническое приложение очень тяжело, отметил эксперт. "Хакеры уже научились досконально копировать внешний стиль и дизайн брендов. При этом на поддельное приложение сразу накручиваются положительные отзывы, чтобы снизить бдительность пользователей. Единственный способ в таком случае - позвонить в банк и узнать, официальное ли это приложение", - порекомендовал он.
Последствия у запуска такого приложения могут быть довольно печальными: мошенники могут получить полный доступ и к устройству, к соцсетям и мессенджерам, а еще - затаиться, и если жертва не сменит карты и пароли, атаковать ее повторно в любой момент.
"Главное правило, как не стать жертвой мошенников - устанавливать приложения от официальных разработчиков в проверенных источниках. Также важно следить за официальными ресурсами банков, которые уведомляют пользователей о выходе новой версии приложений", - заключил Морев.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT
5 июля, 06:46
 
БанкиМОШЕННИКИбанковские картымобильное приложение
 
 
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